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Лидский район в списке лидеров по количеству жалоб в Администрацию Президента в 2018 году

25.01.2019 — Разное | Lida.Info  
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Лидский район в списке лидеров по количеству жалоб в Администрацию Президента в 2018 году

Количество обращений в Администрацию Президента Беларуси в минувшем году сократилось. Об этом сообщил начальник главного управления по обращениям граждан и юридических лиц Администрации Президента Беларуси Григорий Шлык.

В частности, в 2018 году в управление поступило 24710 обращений, что на 9,5% меньше по сравнению с 2017 годом. Из них из-за пределов Беларуси поступило 1697 обращений (6,9%).

В 2018 году уменьшение числа обращений зафиксировано по всем регионам. Больше всего снизилось количество жалоб из Могилевской и Гродненской областей (соответственно на 15,8% и 15,7%).

В разрезе городов лидерами являются: Гомель (1251 обращение), Могилев (872), Брест (701), Витебск (701) и Бобруйск (651). В разрезе районов в пятерку лидеров вошли: Минский район (1048 обращений), Оршанский район (565), Молодечненский район (342), Солигорский район (317), Лидский район (269), сообщает БЕЛТА.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Количество обращений в Администрацию Президента Беларуси в минувшем году сократилось. Об этом сообщил начальник главного управления по обращениям граждан и...
 
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