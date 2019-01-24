В Беларуси заметно повышают пособия на детей до 3 лет. На сколько вырастут выплаты?





В Беларуси с 1 февраля вырастут пособия на детей до 3 лет. Рост выплат составит от 33,42 до 42,97 рубля в зависимости от вида пособия. Так, пособие на первого ребенка составит 362,46 рубля, на второго и последующих детей — 414,24 рубля.

На ребенка-инвалида до 3 лет выплаты вырастут до 466,02 рубля в месяц.

В последний раз пособия на детей до трех лет повышали с 1 августа прошлого года. Тогда выплаты выросли от 17 до 21,87 рубля.

Рост пособия зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя получка падает или не изменяется, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия. Средняя зарплата в четвертом квартале прошлого года составила 1035,6 рубля.



Размеры пособий по уходу за ребенком до трех лет, в рублях

на первого ребенка: сейчас — 329,04, с 1 февраля — 362,46

на второго и последующих детей: сейчас — 376,04, с 1 февраля — 414,24

на ребенка-инвалида: сейчас — 423,05, с 1 февраля — 466,02.