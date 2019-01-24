В Кобрине собака покусала девочку на остановке

Инцидент произошел 19 января на ул. Первомайской около 10 часов.

Мужчина выгуливал собаку (предполагается, что это был доберман) без поводка и намордника. На остановке общественного транспорта у школы собака набросилась на 14-летнюю девочку.

Пес кусал ребенка за сапоги и куртку, а затем вцепился в колено. Школьница отбилась от собаки сумкой. Потом девочка позвонила родителям. Они отвезли дочь в больницу, где ей накладывали швы на раны. Девочка проходит курс лечения, пишет БЕЛТА .

По данному факту проводится проверка. Милиция ищет 52-летнего хозяина собаки. В отношении хозяина собаки ведется административный процесс. В настоящее время устанавливается его местонахождение для привлечения к ответственности.