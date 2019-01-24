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Встречу с населением деревни Стрипуны провела заместитель председателя Сморгонского райисполкома Татьяна Щеберяко

25.01.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Встречу с населением по месту жительства на прошлой неделе провела заместитель председателя райисполкома Татьяна Щеберяко. Вместе с председателем Сольского сельсовета Михаилом Мирским и главным специалистом по идеологической работе КСУП «АгроСолы» Натальей Куницкой Татьяна Николаевна посетила деревню Стрипуны.

Встречу с населением деревни Стрипуны провела заместитель председателя Сморгонского райисполкома Татьяна Щеберяко

Стрипуны – один из самых удалённых от города населённых пунктов. Находится едва ли не на границе с Ошмянским районом. О том, чем живёт этот уголок Сморгонщины и что волнует здешнее население, узнавала заместитель председателя райисполкома Татьяна Щеберяко.

В начале встречи Татьяна Николаевна рассказала сельским жителям о социально-экономическом развитии Сморгонского района, как развивается промышленность, какова ситуация на рынке труда, как сегодня район готовится к областным «Дожинкам» и фестивалю баранок, которые пройдут в нашем районе в этом году. Это и не только узнали сельчане во время встречи.

Коснувшись темы трудо­устройства, Татьяна Щеберяко подчеркнула, что в городе люди, желающие найти работу, имеют возможность выбирать. Безусловно, что на селе выбор меньше и вакансии менее привлекательны. Однако власти заинтересованы, чтобы деревня жила и развивалась. Если в сельской местности есть пустующие здания, которые просто простаивают, они могут быть бесплатно переданы индивидуальным предпринимателям для организации бизнеса. Татьяна Николаевна призвала местное население быть более активными и инициативными. Создание новых рабочих мест в деревне – это то, что поддерживается на любом уровне власти.

Татьяне Щеберяко жители Стрипун адресовали ряд вопросов. С актуальностью каждого из них представитель власти согласилась. На многие вопросы ответы были даны на месте, некоторые взяты на контроль.

Встречу с населением деревни Стрипуны провела заместитель председателя Сморгонского райисполкома Татьяна Щеберяко

Больше всего местное население волнует судьба сельского магазина. По деревне распространились слухи о том, что его собираются закрыть. Эти слухи Татьяна Щеберяко опровергла, пояснив, что судьба магазина в руках населения. Если народ будет активно его посещать и давать выручку, то магазин не закроется. Ведь обслуживание магазина и выплата зарплаты продавцу требует финансовых затрат. А если магазин работает без прибыли, то содержание его на селе становится нецелесообразным. Поэтому всех граждан Татьяна Николаевна призвала чаще ходить в магазин, покупать товары и делать заказы.

Местное население волнует также качество очистки дорог, своевременность приезда почтовой машины в деревню, медобслуживание сельских жителей в городе. Есть у сельчан и пожелание об увеличении в окрестностях Стрипун территории под пастбища. Деревенское стадо составляет 19 коров. И для его выпаса необходима территория побольше, чем выделено под пастбища. Со всеми вопросами Татьяна Щеберяко пообещала разобраться.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

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Встречу с населением по месту жительства на прошлой неделе провела заместитель председателя райисполкома Татьяна Щеберяко. Вместе с председателем Сольского...
 
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