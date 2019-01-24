Встречу с населением деревни Стрипуны провела заместитель председателя Сморгонского райисполкома Татьяна Щеберяко

Встречу с населением по месту жительства на прошлой неделе провела заместитель председателя райисполкома Татьяна Щеберяко. Вместе с председателем Сольского сельсовета Михаилом Мирским и главным специалистом по идеологической работе КСУП «АгроСолы» Натальей Куницкой Татьяна Николаевна посетила деревню Стрипуны.





Стрипуны – один из самых удалённых от города населённых пунктов. Находится едва ли не на границе с Ошмянским районом. О том, чем живёт этот уголок Сморгонщины и что волнует здешнее население, узнавала заместитель председателя райисполкома Татьяна Щеберяко.

В начале встречи Татьяна Николаевна рассказала сельским жителям о социально-экономическом развитии Сморгонского района, как развивается промышленность, какова ситуация на рынке труда, как сегодня район готовится к областным «Дожинкам» и фестивалю баранок, которые пройдут в нашем районе в этом году. Это и не только узнали сельчане во время встречи.

Коснувшись темы трудо­устройства, Татьяна Щеберяко подчеркнула, что в городе люди, желающие найти работу, имеют возможность выбирать. Безусловно, что на селе выбор меньше и вакансии менее привлекательны. Однако власти заинтересованы, чтобы деревня жила и развивалась. Если в сельской местности есть пустующие здания, которые просто простаивают, они могут быть бесплатно переданы индивидуальным предпринимателям для организации бизнеса. Татьяна Николаевна призвала местное население быть более активными и инициативными. Создание новых рабочих мест в деревне – это то, что поддерживается на любом уровне власти.

Татьяне Щеберяко жители Стрипун адресовали ряд вопросов. С актуальностью каждого из них представитель власти согласилась. На многие вопросы ответы были даны на месте, некоторые взяты на контроль.





Больше всего местное население волнует судьба сельского магазина. По деревне распространились слухи о том, что его собираются закрыть. Эти слухи Татьяна Щеберяко опровергла, пояснив, что судьба магазина в руках населения. Если народ будет активно его посещать и давать выручку, то магазин не закроется. Ведь обслуживание магазина и выплата зарплаты продавцу требует финансовых затрат. А если магазин работает без прибыли, то содержание его на селе становится нецелесообразным. Поэтому всех граждан Татьяна Николаевна призвала чаще ходить в магазин, покупать товары и делать заказы.

Местное население волнует также качество очистки дорог, своевременность приезда почтовой машины в деревню, медобслуживание сельских жителей в городе. Есть у сельчан и пожелание об увеличении в окрестностях Стрипун территории под пастбища. Деревенское стадо составляет 19 коров. И для его выпаса необходима территория побольше, чем выделено под пастбища. Со всеми вопросами Татьяна Щеберяко пообещала разобраться.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.