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На сколько с 1 февраля вырастут детские пособия?
25.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
С 1 февраля в Беларуси вырастут пособия на детей до 3 лет,
На ребенка-инвалида до 3 лет выплаты вырастут до 466,02 рубля в месяц.
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С 1 февраля в Беларуси вырастут пособия на детей до 3 лет, сообщает tut.by. В зависимости от вида пособия выплаты вырастут от 33,42 до 42,97 рубля. На первого ребенка...
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