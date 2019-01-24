На сколько с 1 февраля вырастут детские пособия?

С 1 февраля в Беларуси вырастут пособия на детей до 3 лет, сообщает tut.by. В зависимости от вида пособия выплаты вырастут от 33,42 до 42,97 рубля. На первого ребенка пособие составит 362,46 рубля, на второго и последующих — 414,24 рубля.





На ребенка-инвалида до 3 лет выплаты вырастут до 466,02 рубля в месяц.



