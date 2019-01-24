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Можно ли плавать в бассейне во время месячных

25.01.2019 11:57 — Разное | Tut.by  
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Плавание — одна из лучших физических нагрузок: снимает стресс, укрепляет мышцы и имеет минимум противопоказаний. Но что делать женщине, если абонемент в бассейн еще не закончился, а «эти дни» уже начались? GO.TUT.BY узнал у врача, можно ли во время месячных продолжать тренировки в воде. А заодно поинтересовался в бассейнах Минска, продлят ли там абонемент, если девушка не успела истратить занятия по такой деликатной причине.


Фото: pixabay.com

Плавать разрешается

Акушер-гинеколог Мария Такунова говорит, что во время месячных вполне можно плавать в бассейне.

Фото: из личного архива

— Следующий вопрос, который, вероятно, зададут: «А как же выделения? Они же попадут в воду». Есть два средства гигиены, которые могут это предотвратить. Первое — это тампон. Он достаточно надежно удерживает менструальную кровь. Но сам может намокнуть и пропустить воду из бассейна внутрь влагалища. Поэтому нужно вставить чистый тампон до купания и поменять его сразу после выхода из бассейна.

Второе средство — менструальная чаша. Это силиконовый колпачок, который вводится внутрь. Наверное, самый оптимальный вариант, потому что он удерживает влагу с обеих сторон. Другое дело, что менструальная чаша не очень широко используется у нас.

В последние дни месячных, когда выделений уже не так много, альтернативой может быть специальный непромокаемый купальник.

Даже отсутствие средств гигиены не значит, что в воде обязательно будет кровь: при плавании давление воды обычно препятствует попаданию менструальной крови в бассейн. Но если это все же случилось (при резком движении, или чихании, или кашле), то, по словам врача, вашим соседям по дорожке нет повода переживать: вода обеззараживается, чтобы обезопасить купающихся от каких-либо физиологических выделений других людей (того же пота).

— Кстати, если женщина жалуется на болезненные месячные, то умеренные физические нагрузки способствуют уменьшению боли. Поэтому она может спокойно плавать — это как терапия, — замечает Мария Такунова.

Когда стоит остаться дома? Например, в самые первые дни менструации, когда выделения очень обильные. Если качество воды в бассейне под вопросом, тренировку также лучше отложить: организм в этот период уязвим, можете получить местное раздражение. Не рекомендуется плавать, если у вас есть инфекция или воспаление — не нужно подвергать риску здоровье свое и окружающих. Других серьезных противопоказаний нет.

— Наши люди сами, скорее всего, из-за своих страхов не пойдут, — рассуждает врач. — Если женщина в такой ситуации чувствует себя в бассейне некомфортно, смущается, зачем себя заставлять?

В 2016 году в Тбилиси блогер Софи Табатадзе записалась в спа-центр и увидела там объявление, запрещавшее женщинам плавать в бассейне во время месячных. Девушка опубликовала его в Facebook с комментарием: «Вы хоть понимаете, как это обидно? Кстати, раз ваши правила не разрешают женщине пользоваться бассейном 5−6 дней каждый месяц, не продадите ли вы нам абонементы дешевле, чем мужчинам?» Спа-центр тут же стал объектом критики в разных странах. The Telegraph, ссылаясь на Национальную службу здравоохранения Великобритании, отметила, что плавать во время месячных безопасно и гигиенично при использовании тампона.

Продлят ли абонемент?

Мы обратились в несколько столичных бассейнов.

В спортивно-оздоровительном центре «Олимп» пояснили: у них абонемент изначально действует календарный месяц плюс 10 дней — и для женщин, и для мужчин. Этого периода должно хватить, чтобы выходить все занятия. По крайней мере, жалоб от посетительниц не поступало.

В физкультурно-оздоровительном центре Фрунзенского района Минска можно ходить на плавание и аквааэробику. В случае со второй, если девушка пропускает тренировки из-за месячных, абонемент продлевают. На обычное плавание — нет.

— Но оставшиеся занятия можно отходить в любой день, например, посетить бассейн не два, а три раза в неделю, — говорят в ФОЦ. — Только нужно уточнить, есть ли место в это время, чтобы количество людей на дорожке не превышало норму — 8 человек. Можно позвонить администрации: мы примерно знаем, когда у нас загруженные дни и часы.

А что насчет частных бассейнов? В фитнес-центре «Адреналин», где есть тренировки по аквааэробике, к клиенткам относятся лояльно.

— У нас даже в правилах прописано, что, если занятия выпали на «критические дни», девушке разрешается продлить абонемент на 10 дней, — отвечает администратор.

Многие ли пользуются таким правом? Ведь женщина может постесняться озвучить деликатную ситуацию. В фитнес-центре объясняют: называть причину необязательно — достаточно просто попросить продлить абонемент (можно даже по телефону). И каждый месяц есть клиентки, которые к этому прибегают.

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Теги: Минск
 
 
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Но что делать женщине, если абонемент в бассейн еще не закончился, а «эти дни» уже начались?
 
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