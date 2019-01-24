В Докшицком районе двое мужчин украли 360 банок кофе из перевернувшейся фуры

Двое мужчин украли 360 банок кофе из перевернувшейся в Докшицком районе фуры. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.



Фото: УВД Витебского облисполкома

Как рассказали в милиции, российский дальнобойщик не справился с управлением, в результате чего фура опрокинулась на бок. Из полуприцепа на дорогу выпали упаковки с товаром. Это увидели два проезжавших мимо жителя Бегомля.

Пока водитель в кабине ждал помощь, мужчины незаметно подкрались к коробкам и обнаружили там банки с кофе. Злоумышленники стали быстро переносить товар в свой автомобиль, который заблаговременно оставили в нескольких сотнях метров. В общей сложности они украли 360 банок на сумму 1235 рублей.

Злоумышленников оперативно задержали. В отношении обоих возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ранее оба были судимы.