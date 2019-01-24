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В Докшицком районе двое мужчин украли 360 банок кофе из перевернувшейся фуры
Двое мужчин украли 360 банок кофе из перевернувшейся в Докшицком районе фуры. Об этом
Как рассказали в милиции, российский дальнобойщик не справился с управлением, в результате чего фура опрокинулась на бок. Из полуприцепа на дорогу выпали упаковки с товаром. Это увидели два проезжавших мимо жителя Бегомля.
Пока водитель в кабине ждал помощь, мужчины незаметно подкрались к коробкам и обнаружили там банки с кофе. Злоумышленники стали быстро переносить товар в свой автомобиль, который заблаговременно оставили в нескольких сотнях метров. В общей сложности они украли 360 банок на сумму 1235 рублей.
Злоумышленников оперативно задержали. В отношении обоих возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ранее оба были судимы.
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Злоумышленников оперативно задержали. В отношении обоих возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ранее оба были судимы.
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