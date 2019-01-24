Верхнедвинские студенты сдали первую сессию

Ежегодно 25 января отмечается Татьянин день – праздник, связанный с именем христианской мученицы Татианы Римской. В России эта дата ознаменовалась основанием Московского государственного университета и считается официальным Днём студенчества. В нашей стране День студента празднуется, как и во всём мире, 17 ноября, но молодые люди всё равно не упускают возможности призвать удачу в свои зачётки — именно в это время подходят к концу зимние экзаменационные сессии.

В минувшем году в районе попрощались со своими школами 137 выпускников. Из них 65 (47%) успешно поступили в высшие учебные заведения, 45 (33%) – в средние. Сейчас большинство первокурсников уже прошли боевое крещение и закрыли свою первую в жизни сессию. Насколько их ожидания совпали с реальностью? Хотят ли после получения заветного диплома вернуться на малую родину? Выпускники рассказали об этом «Дзвінскай праўдзе».

Константин Круклинский,

студент БГТУ:

— Закончил Верхнедвинскую гимназию и поступил в Белорусский государственный технологический университет на факультет технологии органических веществ, специальность — «Химическая технология органических веществ, материалов и изделий». Профессию выбрал по предметам, которые нравились в школе. В жизни практически ничего не изменилось, только ответственности прибавилось. В будущем много чего хочу сделать, нужно только начать. А насчёт малой родины… Все хотят домой, и я не исключение.

Евгения Жерносек, студентка МГЛУ:

— Я закончила Бигосовскую среднюю школу, сейчас учусь в Минском государственном лингвистическом университете на специальности «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций». Выбрала профессию переводчика, потому что мне всегда нравились иностранные языки.

Студенческая жизнь оказалась довольно тяжёлой, но в то же время интересной. Учиться нравится: первая сессия пролетела быстро и особых затруднений у меня не вызвала, надеюсь, последующие будут такими же удачными.

На малую родину возвращаться пока планирую только на выходные, каникулы или праздники, ну а дальше как пойдет.

Никита Головач,

курсант Академии МВД:

— Я закончил Придвинско-Боровскую СШ и поступил в Академию МВД в Минске, специальность – «Правоведение. Административно-правовая деятельность». Мою жизнь сейчас сложно назвать студенческой, она скорее курсантская, приходится учебу совмещать со службой. Учиться тяжело, но это того стоит. Ожидания полностью совпали с реальностью: я всегда знал, что учиться в Академии МВД не так просто, но это мечта детства, и передо мной стоит задача достигнуть её. Первая сессия далась легко, благодаря успешной сдаче экзаменов, у меня сейчас двухнедельный отпуск. В планах – достойно закончить Академию и вернуться работать в Верхнедвинск.

Алеся Панкрат, студентка ВГУ

им. П. М. Машерова:

— После окончания Шайтеровской СШ учусь в Витебском государственном университете им. П.М. Машерова, моя специальность – «Филолог. Преподаватель белорусского языка и литературы. Литературно-редакционная деятельность». Выбрала именно эту профессию, потому что с детства мечтала быть преподавателем, к тому же мне нравится родной белорусский язык, я люблю детей. Очень благодарна своему учителю Светлане Петровне Дроздовой, она во многом мне помогла.

Студенческая жизнь очень интересная и весёлая. Впечатления от первой сессии сложно передать словами – волновалась, но спасибо моей семье, которая поддерживала, — всё сдала и очень этому рада.

Иван Выдрицкий, студент БНТУ:

— Закончил Бигосовскую СШ и учусь в Белорусском национальном техническом университете на специальности «Автоматизированные электроприводы». Изначально хотел поступить именно сюда, где уклон делается на техническую часть. В целом учиться интересно, хотя и достаточно тяжело.

Ожидания с реальностью не совпали кардинально. В некоторых корпусах давно не было ремонта, такая же ситуация в общежитиях. Система обучения построена таким образом, что по некоторым предметам практика идёт раньше лекций, то есть мы должны делать то, чего знать пока не можем. Но всё же обучение идёт на довольно высоком уровне, что очень радует. Да и студенческая жизнь намного интереснее и насыщеннее, чем школьная, — постоянно происходят новые знакомства, проводятся разные мероприятия. В целом я не жалею, что сделал именно такой выбор.

Записала Алёна МОРОЗ.