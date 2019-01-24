Дилер с шестью видами наркотиков на $50 тыс. задержан в Минске

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Минской области задержали дилера с шестью видами наркотиков. При обыске его личных вещей и съемной квартиры обнаружены и изъяты особо опасные психотропы, кокаин, кетамин, "марки" с ЛСД, таблетки с MDMA. Стоимость запрещенных веществ на черном рынке превышает $50 тыс. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома.

Изъято более 230 г особо опасного психотропного вещества параметилэфедрон, 250 г психотропа MDMA, около 65 г кокаина, примерно 120 г кетамина, 650 так называемых марок, в которых содержится ЛСД, 600 психотропных таблеток с содержанием MDMA. "Операция по задержанию проходила в Октябрьском районе Минска. В столицу фигурант прибыл с поддельным паспортом. В съемной квартире реализатор скрывался с партией наркотика", - рассказали в УВД Миноблисполкома.

Наркодилер, 28-летний россиянин, находился в межгосударственном розыске. Его криминальный путь начался задолго до прибытия в Минск. Установлено, что проживая в России, мужчина заинтересовался распространением наркотиков. Вскоре он попал в поле зрения сотрудников полиции и перебрался в белорусскую столицу с поддельными документами. "Прибыв в Минск, дилер не собирался оставаться в тени. Освоившись, принялся реализовывать дурман. Торговец стремился наладить сбыт нескольких видов наркотика как на территории Минска, так и Минского района, - рассказал начальник УНиПТЛ УВД Минского облисполкома Олег Сильвестрович. - Через мессенджеры россиянин списывался с поставщиком наркотика и, получая координаты тайников, забирал товар. Передавал дурман потребителям путем закладок. Личный контакт как с поставщиками, так и с потенциальными покупателями полностью отсутствовал".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). Проводится расследование.-0-