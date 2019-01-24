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Белорусские специалисты сдали в эксплуатацию новую скважину в Эквадоре

25.01.2019 13:17 — Разное | Ежедневник  
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Белорусские специалисты сдали в эксплуатацию новую скважину в Эквадоре

Специалисты компании «Белоруснефть» пробурили и ввели в эксплуатацию седьмую скважину на месторождении Армадильо в Эквадоре. Из скважины будут добывать 74 тонны безводной нефти в сутки.

Предыдущую скважину с дебитом более 60 тонн нефти в сутки «Белоруснефть» сдала в эксплуатацию в конце декабря, сообщает пресс-центр компании..

Суточная добыча нефти на месторождении Армадильо теперь составляет 400 тонн нефти, увеличившись на 150 тонн.

В планах до конца 2019 года пробурить еще пять скважин, а также достроить систему сбора, подготовки нефти и коммерческого учета продукции, подключить этот узел к транспортной инфраструктуре.

В ближайшие два года компания планирует увеличить добычу нефти на месторождении почти в два раза – до 200 тысяч тонн в год, заявил Андрей Бохан, председатель совета директоров АО «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл», эквадорской дочки «Белоруснефти».

 
 
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Специалисты компании «Белоруснефть» пробурили и ввели в эксплуатацию седьмую скважину на месторождении Армадильо в Эквадоре. Из скважины будут добывать 74 тонны...
 
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