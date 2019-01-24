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Новые запреты для курильщиков. Президент ужесточил антитабачное законодательство

25.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Александр Лукашенко  подписал декрет, который ужесточит антитабачное законодательство. Цель этого документа — последовательное ограничение доступности табачных изделий, предотвращение негативного влияния курения на состояние здоровья населения, сообщили в пресс-службе президента. Изменения коснутся также электронных сигарет.

Декретом предусмотрено законодательное урегулирование производства, оборота и использования электронных систем курения, а также устройств, используемых для нагревания табака без его горения или тления — систем для потребления табака.

Устанавливается, что на такие системы будут распространяться отдельные правовые нормы, действующие в отношении производства, оборота и потребления табачных изделий».

Право на осуществление деятельности, связанной с производством и оборотом систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них, предоставляется только субъектам хозяйствования Беларуси.

Запрещается:

— открытая выкладка жидкостей для электронных систем курения в витринах и ином торговом оборудовании;

— реклама, продажа несовершеннолетним жидкостей для электронных систем курения.

В Декрете также расширен перечень мест, где  полностью запрещается курение: во вспомогательных помещениях жилых домов, лифтах, автомобилях, перевозящих детей до 14 лет, детских площадках, рабочих местах в помещениях, территориях и помещениях спортивно-оздоровительных лагерей, учреждениях образования, подземных переходах, остановочных пунктах и посадочных площадках.

Также  введен запрет на использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных с наименованием видов табачных изделий.

С 1 января 2020 года вводятся требования к продаже в магазинах, имеющих торговую площадь более 1000 кв.м, табачных изделий, систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них только через товарные отделы.

С 1 января 2022 года вводится запрет на использование для хранения и продажи табачных изделий в магазинах и павильонах оборудования, размещаемого над контрольно-кассовыми узлами.


 
Теги: Минск
 
 
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  Александр Лукашенко  подписал декрет, который ужесточит антитабачное законодательство. Цель этого документа — последовательное ограничение доступности...
 
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