Легендарный форвард Роман Василюк завершил карьеру

Форвард брестского «Динамо» Роман Василюк завершил карьеру футболиста. Экс-нападающий будет работать в скаутской службе родного клуба, где займется поиском игроков для основного состава и клубной Академии.





Василюк — коренной брестчанин и начал профессиональную карьеру в 1996 году в «Динамо-Брест». Всего в составе брестчан Роман провел 240 матчей и забил 96 голов.

Василюк также защищал цвета мозырской «Славии», московского «Спартака», минского «Динамо», тель-авивского «Хапоэля», «Гомеля», «Минска», БАТЭ и гродненского «Немана». В составе сборной Беларуси провел 24 матча, забил 10 голов и стал одним из немногих, кому удавалось забить 4 мяча в одном отборочном матче к чемпионату Европы.

Достижения

Чемпион Беларуси: 2000, 2012.

Чемпион России: 2001.

Серебряный призер чемпионата Беларуси: 2007.

Бронзовый призёр чемпионата России: 2002.

Обладатель Кубка Беларуси: 1999/2000, 2012/2013, 2016/2017, 2017/2018.

Обладатель Суперкубка Беларуси: 2018.

Лучший бомбардир чемпионата Беларуси: 2000, 2007.

Статистика Романа Василюка на высшем уровне: 595 матчей, 258 голов, 8 трофеев (3 в составе «Динамо-Брест»).

«Футболисты, тренерский штаб и администрация „Динамо-Брест“ благодарит Романа за неоценимый вклад в белорусский футбол и поздравляет с началом нового этапа в жизни», — говорится в сообщении брестского клуба.