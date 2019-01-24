Джокович вышел в финал Australian Open

Вторым финалистом мужской сетки Australian Open стал сербский теннисист Новак Джокович, легко разобравшийся с французом Люка Пуи — 6:0, 6:2, 6:2.



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Серб не испытал видимых проблем, затратив на три сета менее полутора часов. За это время Новак не сделал ни одной двойной ошибки, допустил лишь пять невынужденных (против 27 у Пуи) и совершил шесть эйсов.

До матча с Пуи Джокович, уже побеждавший на турнире шесть раз, поочередно одолел Митчелла Крюгера, Жо-Вильфреда Тсонга, Дениса Шаповалова, Даниила Медведева и Кеи Нисикори.

В финале Джокович сыграет против испанца Рафаэля Надаля. Матч пройдет в воскресенье.