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Белорусы сделали крутой дизайн клиники и апартаментов - и стали лучшими на конкурсе в Париже

25.01.2019 13:22 — Разное | Tut.by  
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Минская студия архитектуры и интерьера Nota Bene победила в престижном конкурсе международной ассоциации дизайна интерьера Global Excellence Awards 2018 в Париже. Причем наши дизайнеры стали лучшими сразу в двух номинациях: «Здравоохранение», с проектом «Temple of Beauty» (частная медклиника Antes в Минске) и «Жилье меньше 125 м²» (проект бизнес-апартаментов в Москве).


Глава IIDA Черил Дарст вручает награду Максиму Максименко, арт-директору и основателю Nota Bene architecture & interior. Фото: Nota Bene

Церемония награждения прошла в минувшую пятницу в Париже. Вручая награду арт-директору и основателю Nota Bene architecture & interior Максиму Максименко, глава глава IIDA Черил Дарст отметила, что жюри восхищено проектом минской частной клиники от белорусских дизайнеров.

Вот как она выглядит:


Изображение: Nota Bene

Изображение: Nota Bene

Изображение: Nota Bene

Изображение: Nota Bene

— Когда мы подавали работы на конкурс, мы не осознавали его глобальный формат и значение в международной интерьерной практике. Если бы осознавали, может побоялись бы и не отправили заявку, — рассказал Максим Максименко. — Вместе с нами на сцену за наградами поднимались дизайнеры из Японии, Арабских Эмиратов, США. Особенно приятно, что это первый международный триумф не только для Nota Bene, но для всего интерьерного дизайна Беларуси. И приятно вдвойне, что мы стали победителями сразу в двух номинациях.

Татьяна Антипова, сооснователь Nota Bene, председатель Ассоциации дизайнеров интерьера и предметно-пространственной среды Беларуси добавляет, что такие конкурсы очень важны для архитекторов и дизайнеров.

— Это возможность презентовать себя и увидеть наиболее яркие результаты коллег, которые рождаются в здоровой конкуренции. К тому же, сделать белорусский дизайн мировым — одна из задач нашей ассоциации, которая начала свою работу в 2018 году, а сейчас занимается разработкой стандартов дизайн-проектирования. И первый шаг к этому сделан.

Проект бизнес-апартаментов в Москве жюри признало «задачей с вызовом, которую команда Nota Bene решила, предусмотрев на 50 квадратных метрах все необходимое не только для коротких командировок, но и семейных выходных, встреч с друзьями. Получилось разнообразное, сложное, но не перегруженное пространство, в котором главенствует современный функционализм».

Вот как выглядит этот проект:


Изображение: Nota Bene

Изображение: Nota Bene

Изображение: Nota Bene

Изображение: Nota Bene

Изображение: Nota Bene

Изображение: Nota Bene

Конкурс Global Excellence Awards проходит ежегодно, начиная с 2010 года. В каждой категории — их всего 15 — жюри выбирает максимум двух победителей. В этом году в конкурсе участвовало 11 стран, среди которых Япония, Австралия, Гонконг, США, Китай, Канада, ОАЭ, Саудовская Аравия, Тайвань, Украина и Беларусь. Всего было выбрано 23 проекта-победителя. Проекты Nota Bene стали единственными победителями в своих категориях.

 
Теги: Минск
 
 
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Это первая международная награда в белорусском интерьерном дизайне.
 
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