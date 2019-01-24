Портал «Музонофф» обеспечит меломанов качественной современной музыкой

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Музыкальные композиции - один из наиболее востребованных контентов среди пользователей Интернета. В отличие от видеофильмов и роликов музыка не отвлекает от выполнения других задач, а наоборот, позволяет сконцентрироваться. Однако найти подходящие аудиотреки не так-то и легко. Многие ищут часами, роясь на многочисленных сайтах, тратя драгоценное время на поиски. И даже когда они находят действительно что-то стоящее, этого оказывается слишком мало, чтобы действительно насладиться прослушиванием. Налицо несоответствие между затрачиваемыми усилиями на поиски и результатом.

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