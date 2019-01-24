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В Вишнево прошел сельский сход по вопросам безопасности. Среди присутствующих были люди, у которых проблемы с алкоголем

25.01.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Выпил, закурил, уснул - погиб…По такому сценарию в Сморгонском районе в последние годы на пожарах гибнет большинство наших земляков. Прошел всего месяц 2019 года, а в Беларуси уже зарегистрировано более 60 смертей на пожарах. На Сморгонщине с начала года зафиксировано два трагических случаях. Оба произошли в д. Постарини-2 Вишневского сельского совета 7 января.

В Вишнево прошел сельский сход по вопросам безопасности. Среди присутствующих были люди, у которых проблемы с алкоголем

В нашей стране с 21 января проходит республиканская профилактическая акция МЧС «Безопасность - в каждый дом». Как отметил начальник Сморгонского РОЧС Денис Минко во время проведения широкомасштабного сельского схода в агрогородке Вишнево 24 января, зачастую виновниками пожаров становятся те, кто пренебрегает элементарными правилами безопасности. Речь идет о людях, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих алкоголем.

В Вишнево прошел сельский сход по вопросам безопасности. Среди присутствующих были люди, у которых проблемы с алкоголем

Денис МИНКО

- В нашем современном мире нет ничего более надежного, чем автономный пожарный извещатель (АПИ). Его наличие в доме позволит в случае пожара минимизировать материальные потери и сохранить человеческие жизни, - пояснил Денис Минко.

Говоря о примерах срабатывания АПИ, начальник РОЧС вспомнил случай, который произошел в деревне Кушляны в прошлом году. Тогда АПИ спас семью из восьми человек.

Не лишним будет напомнить, что хозяева домовладений ответственны за противопожарную безопасность своего жилища.

- Нарушения правил пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность - штраф до 30 базовых величин. Если по чьей-то вине произошел пожар, то минимальный порог административной санкций начинается от 30 базовых и вплоть до уголовного преследования, - добавил Денис Минко.

В Вишнево прошел сельский сход по вопросам безопасности. Среди присутствующих были люди, у которых проблемы с алкоголем

Во время проведения широкомасштабного сельского схода состоялось заседание совета общественного пункта охраны правопорядка (ОПОП) Вишневскго сельисполкома, на котором присутствовали граждане, находящиеся в конфронтации с законом. Проще говоря, склонные и злоупотребляющие спиртным, нарушающие мирный покой родственников и соседей. 

В Вишнево прошел сельский сход по вопросам безопасности. Среди присутствующих были люди, у которых проблемы с алкоголем

Вызванные по повестке милиции на заседание ОПОП

В Вишнево прошел сельский сход по вопросам безопасности. Среди присутствующих были люди, у которых проблемы с алкоголем

Заместитель председателя Сморгонского РИК Геннадий БЫЧКО и заместитель начальника РОВД Анатолий Щастный

В Вишнево прошел сельский сход по вопросам безопасности. Среди присутствующих были люди, у которых проблемы с алкоголем

Кроме того, что эта категория граждан находится на особом счету у смотровой комиссии сельисполкома, ведя асоциальный образ жизни, она еще рискует попасть в списки печальной статистики погибших на пожарах. Ведь от пьянства до гибели в огне – один шаг. Задуматься над образом жизни и дать оценку своим действиям – об этом призвал заместитель председателя Сморгонского райисполкома Геннадий Бычко тех, кто пришел на сельский сход не добровольно, а по повестке милиции.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото и видео автора.

 
 
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Выпил, закурил, уснул - погиб…По такому сценарию в Сморгонском районе в последние годы на пожарах гибнет большинство наших земляков. Прошел всего месяц 2019 года, а в...
 
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