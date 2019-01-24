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В Вишнево прошел сельский сход по вопросам безопасности. Среди присутствующих были люди, у которых проблемы с алкоголем
25.01.2019 — Разное | Светлы шлях
Выпил, закурил, уснул - погиб…По такому сценарию в Сморгонском районе в последние годы на пожарах гибнет большинство наших земляков. Прошел всего месяц 2019 года, а в Беларуси уже зарегистрировано более 60 смертей на пожарах. На Сморгонщине с начала года зафиксировано два трагических случаях. Оба произошли в д. Постарини-2 Вишневского сельского совета 7 января.
В нашей стране с 21 января проходит республиканская профилактическая акция МЧС «Безопасность - в каждый дом». Как отметил начальник Сморгонского РОЧС Денис Минко во время проведения широкомасштабного сельского схода в агрогородке Вишнево 24 января, зачастую виновниками пожаров становятся те, кто пренебрегает элементарными правилами безопасности. Речь идет о людях, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих алкоголем.
Денис МИНКО
Говоря о примерах срабатывания АПИ, начальник РОЧС вспомнил случай, который произошел в деревне Кушляны в прошлом году. Тогда АПИ спас семью из восьми человек.
Не лишним будет напомнить, что хозяева домовладений ответственны за противопожарную безопасность своего жилища.
Во время проведения широкомасштабного сельского схода состоялось заседание совета общественного пункта охраны правопорядка (ОПОП) Вишневскго сельисполкома, на котором присутствовали граждане, находящиеся в конфронтации с законом. Проще говоря, склонные и злоупотребляющие спиртным, нарушающие мирный покой родственников и соседей.
Вызванные по повестке милиции на заседание ОПОП
Заместитель председателя Сморгонского РИК Геннадий БЫЧКО и заместитель начальника РОВД Анатолий Щастный
Кроме того, что эта категория граждан находится на особом счету у смотровой комиссии сельисполкома, ведя асоциальный образ жизни, она еще рискует попасть в списки печальной статистики погибших на пожарах. Ведь от пьянства до гибели в огне – один шаг. Задуматься над образом жизни и дать оценку своим действиям – об этом призвал заместитель председателя Сморгонского райисполкома Геннадий Бычко тех, кто пришел на сельский сход не добровольно, а по повестке милиции.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото и видео автора.
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В Вишнево прошел сельский сход по вопросам безопасности. Среди присутствующих были люди, у которых проблемы с алкоголем
Выпил, закурил, уснул - погиб…По такому сценарию в Сморгонском районе в последние годы на пожарах гибнет большинство наших земляков. Прошел всего месяц 2019 года, а в...
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