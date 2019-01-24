Сегодня, 24 января, хачапури присвоили статус «нематериального памятника культурного наследия страны». Решение приняло руководство Национального агентства охраны культурного наследия Грузии, пишет «Нож».



Хачапури – визитная карточка Грузии, часть рациона и традиций страны. В ведомстве отмечают: «Предоставление хачапури статуса нематериального памятника культурного наследия можно считать механизмом его защиты».



В 2016-ом грузинская кухня вошла в пятёрку лучших, согласно версии интернет-издания Thrillist. А в начале января занял первое место в топ-100 лучших блюд мира в рейтинге, который составил сайт TasteAtlas.com. Сейчас самыми известными являются имеретинский, мегрельский и хачапури по-аджарски.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хачапури дали статус памятника нематериального наследия Грузии Сегодня, 24 января, хачапури присвоили статус «нематериального памятника культурного наследия страны». Решение приняло руководство Национального агентства...