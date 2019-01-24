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Хачапури дали статус памятника нематериального наследия Грузии

25.01.2019 13:13 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 24 января, хачапури присвоили статус «нематериального памятника культурного наследия страны». Решение приняло руководство Национального агентства охраны культурного наследия Грузии, пишет «Нож».

Хачапури – визитная карточка Грузии, часть рациона и традиций страны. В ведомстве отмечают: «Предоставление хачапури статуса нематериального памятника культурного наследия можно считать механизмом его защиты». 

В 2016-ом грузинская кухня вошла в пятёрку лучших, согласно версии интернет-издания Thrillist. А в начале января занял первое место в топ-100 лучших блюд мира в рейтинге, который составил сайт TasteAtlas.com. Сейчас самыми известными являются имеретинский, мегрельский и хачапури по-аджарски.

 
 
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Сегодня, 24 января, хачапури присвоили статус «нематериального памятника культурного наследия страны». Решение приняло руководство Национального агентства...
 
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