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Хачапури дали статус памятника нематериального наследия Грузии
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Сегодня, 24 января, хачапури присвоили статус «нематериального памятника культурного наследия страны». Решение приняло руководство Национального агентства охраны культурного наследия Грузии,
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Сегодня, 24 января, хачапури присвоили статус «нематериального памятника культурного наследия страны». Решение приняло руководство Национального агентства...
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