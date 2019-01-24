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Оказывается, в Беларуси запрещены изображения конопли
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В суде Минска рассматривали дело кампании Legalize Belarus против Министерства информации. Но новость не об этом: в ходе слушания выяснилось, что в Беларуси запрещены изображения конопли,
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В суде Минска рассматривали дело кампании Legalize Belarus против Министерства информации. Но новость не об этом: в ходе слушания выяснилось, что в Беларуси запрещены...
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