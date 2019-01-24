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Оказывается, в Беларуси запрещены изображения конопли

25.01.2019 12:57 — Разное | KYKY  
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В суде Минска рассматривали дело кампании Legalize Belarus против Министерства информации. Но новость не об этом: в ходе слушания выяснилось, что в Беларуси запрещены изображения конопли, пишет The Village Беларусь, ссылаясь на медиаслужбу общественного движения «Дзея». 

Представители Министерства Информации и МВД утверждают, что любое изображение листа конопли, где нет упоминания про уголовную ответственность за оборот наркотических веществ, является пропагандой употребления марихуаны. А значит, такие изображения запрещено использовать в интернете.

Сайт кампании Legalize Belarus заблокировали 17 мая прошлого года на основании уведомления из МВД. На скриншоты, ставшими доказательной базой, попали фотографии с изображением конопли — то есть пропаганды употребления марихуаны.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В суде Минска рассматривали дело кампании Legalize Belarus против Министерства информации. Но новость не об этом: в ходе слушания выяснилось, что в Беларуси запрещены...
 
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