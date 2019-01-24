Предприниматели стали отдавать больше денег в бюджет

В 2018-ом году, как пишет Office life, представителей малого бизнеса в Беларуси стало на 0,1 процент меньше. Но при этом предприниматели стали платить в бюджет государства больше: 6,553 миллиардов рублей.

Для сравнения, в 2017 году доля поступлений денег предпринимателей в бюджет составляла 24,6%, а теперь – 26,4%. Из которых: 15,6% платят малые организации (до 100 человек), 8,7% – микроорганизаций (до 15 человек) и предприниматели 2,1%.

Уточним, что количество ипешников в стране уменьшилось на 3,7%. Но поступления в бюджет государства от ИП выросли почти на 10%, до 110,389 миллионов рублей. Сократилось также количество налогоплательщиков: организаций – на 3,3%, а индивидуальных предпринимателей – 3,1%.