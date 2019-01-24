От Уфы до Лос-Анджелеса. Где живут звезды, уехавшие из Москвы

Есть звезды, которые не представляют своей жизни без бешеного ритма столицы, а есть те, кто спит и видит, как бы уехать из мегаполиса. Конечно, первых гораздо больше, чем вторых, но АиФ.ru рассказывает об известных людях, которые нашли свое счастье в Уфе, Сочи и других городах.

Андрей Губин — Уфа

Некогда известный певец Андрей Губин уже много лет не дает концертов и на публике появляется крайне редко. Однако до недавнего времени не было никаких сомнений в том, что живет он именно в Москве. Где же еще жить звезде, пусть и в «отставке»? Кроме того, в 2017 году в интервью АиФ певец рассказывал о своих частых прогулках по улицам столицы. Неожиданная правда открылась в эфире программы «Сегодня вечером», посвященной исполнителям девяностых. Оказывается, весной 2018 года артист перебрался на историческую родину, в Уфу, из которой уехал с родителями, когда ему было восемь лет. Там он снял квартиру в центре и ведет ничем не примечательную жизнь среднестатистического россиянина: с той лишь разницей, что Андрей нигде не работает. Виной этому является загадочная болезнь певца, возникшая в его жизни много лет тому назад. Внешне проблемы со здоровьем практически незаметны, однако сам Губин утверждает, что ему больно «даже просто говорить». Но жителей Уфы все это абсолютно не смущает, они постоянно атакуют артиста просьбами о совместном фото. «К сожалению, недостатка внимания я не чувствую. Оно есть где угодно. В огромных количествах, иногда в абсолютно неприятных формах», — пожаловался Андрей в интервью Максиму Галкину.



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Валентина Рубцова — Сочи

Звезда ситкома «СашаТаня» родилась в Макеевке, но поступать поехала не куда-нибудь, а в Москву. В середине девяностых на актерский курс ГИТИСа девушку приняли с распростертыми объятиями. Еще будучи студенткой, она попробовала покорить отечественный шоу-бизнес в составе группы «Девочки», образованной Игорем Матвиенко, однако коллектив просуществовал всего четыре года и Валя вернулась к своей основной профессии. Зрителям она запомнилась благодаря сериалу «Универ», который плавно сменился для актрисы другим «долгоиграющим» проектом: «СашаТаня». В общем, уезжать из Москвы у Рубцовой не было никаких причин, пока в жизни артистки не появился ее будущий муж Артур Мартиросян. Избранник звезды родом из Сочи, неудивительно, что через какое-то время Рубцова перебралась к нему. Правда, сколько лет назад это произошло, сказать сложно. Сама Валентина говорит, что живет в курортном городе, с тех пор как познакомилась с мужем, т. е. с 2001 года. Через 10 лет у пары родилась дочь Софья.



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Несмотря на переезд на Черноморское побережье, работать Рубцова продолжает в Москве. К счастью, проект «СашаТаня» успешно выходит на нашем телевидении уже 5 лет и пока до финала далеко. Раньше на время съемок вся семья Валентины перебиралась вслед за мамой в столицу, однако в прошлом году дочка Рубцовой пошла в школу и теперь уже вряд ли сможет составить ей компанию. Но, по признанию самой Валентины, она старается не отлучаться из дома надолго, поскольку в первую очередь является мамой, а потом уже — актрисой. «Мама во мне победила», — однажды заявила звезда.

Саша Зверева — Лос-Анджелес

В то, что мама троих детей и бизнесвумен Саша Зверева когда-то была кумиром молодежи, под чьи хиты отплясывала добрая половина страны, верится с трудом, ведь сегодня она увлечена абсолютно другими вещами. Саша — популярный блогер. Она ездит по всему миру с лекциями на самые различные темы: материнство, воспитание детей, роды и т. д. У аккаунта инстамамы 1 млн подписчиков. Кроме того, она продает одежду, косметику и различные аксессуары. Но встретить Звереву в столице непросто, ведь экс-певица уже много лет живет в Лос-Анджелесе. Переезд случился в ее жизни чуть больше четырех лет тому назад. Конечно, это решение было принято не за один день, тем более что девушка отправилась в Штаты вместе со своими детьми. Саша много раз посещала Америку, а Лос-Анджелес был городом мечты, в который она влюбилась буквально с первого раза. «Свободных денег» девушка с собой не брала, чтобы не расслабляться и сразу включиться в работу. В итоге она так быстро встала на ноги в чужой стране, что сегодня с нее берут пример многие женщины.

Роман Жуков — Сочи

В 2018 году имя Ромы Жукова то и дело появлялось в прессе из-за его публичных разборок с женой. Певец ушел от супруги и матери своих семерых детей к ее подруге Ольге. А вот годом ранее причины для того, чтобы вспомнить звезду девяностых были более радостными: артист открыл в Лазаревском свой караоке-ресторан, в котором гостей заведения ждала отменная кухня, живая музыка, а также выступления звезд и, разумеется, самого Романа тоже.

А как следить за таким масштабным бизнесом, будучи в Москве? Видимо, по этой причине Жуков и решил переехать в Сочи. Сегодня он выкладывает в своем Instagram фото красивых пейзажей с Черноморского побережья и ненавязчиво хвастается идеальной зимой без снега на берегу моря. Периодически в гости к Роману приезжают его дети (без своей мамы, конечно же, ведь в курортном городе одиночество певца скрашивает та самая «подруга» Ольга). А с недавних пор Жуков решил немного расширить свой бизнес и организовал агентство по производству концертных шоу-программ.