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Xiaomi выпустит смартфона за 60 долларов

25.01.2019 14:47 — Разное | Tut.by  
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Недавно Xiaomi выделила Redmi в отдельный бренд. Скорее всего, совсем скоро компания представит в нем новый смартфон самого начального уровня — Redmi Go. Об этом пишет Gizchina.


Устройство оснастят экраном на 5 дюймов с разрешением 1280 на 720 пикселей, процессором Snapdragon 425, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения через карты microSD до 128 ГБ), аккумулятором на 3000 мАч, а также основной 8-мегапиксельной и фронтальной 5-мегапиксельной камерой.

Еще одна особенность — операционная система Android 8.1 Oreo (Go edition). Это значит, что аппарат работает на специальной «облегченной» версии операционки, на которой запускаются особые версии приложений — как правило, они занимают в памяти смартфона в несколько раз меньше места в сравнении с обычными программами.

Точной даты анонса смартфона еще не называется, но его стоимость будет варьироваться от 60 до 90 долларов.

 
 
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Точной даты анонса смартфона еще не называется.
 
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