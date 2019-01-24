Программисты - 4600 рублей, соцработники - 850. В Минске средняя зарплата превысила 1500 рублей

Средняя зарплата минчан в декабре составила 1567 рублей, сообщает Белстат. Это на 192 рубля больше, чем в ноябре. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как в столице отличаются средние заработки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Зарплата в 1 567 рублей — это сумма до уплаты налогов. Напомним, в Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). Получается, что после уплаты налогов средняя декабрьская зарплата минчан составила около 1350 рублей.

В январе-декабре прошлого года средние заработки минчан составили 1331 рубль (сумма до уплаты налогов).

Лидируют по средним декабрьским зарплатам ИТ-работники (4623 рубля), работники горнодобывающей промышленности (4 280 рублей), а также специалисты, которые заняты вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования (3716 рублей).

В аутсайдерах по средним зарплатам в декабре были в Минске работники культуры (779 рублей), занятые на производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (789 рублей), соцработники (855 рублей), специалисты по административным и вспомогательным услугам (891 рубль), работники общепита (987 рублей) и образования (954 рубля). У столичных работники остальных отраслей, по официальной статистике, в декабре средние зарплаты превышали «заветную» 1000 рублей.

В строительстве средние заработки в прошлом месяце составили 1421 рубль, в здравоохранении — 1271 рубль, в промышленности — 1343 рубля.

Напомним, в прошлом году на некоторые минские предприятия рассылали письма с просьбой «рассмотреть возможность повышения уровня заработной платы» в декабре, чтобы выйти на прогнозные показатели.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.