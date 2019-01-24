Банк Москва-Минск поменял имя и стал Банком Дабрабыт

В соответствии с документом осуществлена государственная регистрация изменений, внесенных в устав открытого акционерного общества «Банк Москва-Минск» решением общего собрания акционеров от 28 декабря 2018 года и связанных с изменением наименования банка. Постановление вступает в силу 28 января 2019 года.

- Ребрендинг должен осовременить восприятие банка, привести его в соответствии с текущей ситуацией, - отметил председатель правления Банка Дабрабыт Игорь ЛИХОГРУД. - Старое название играло важную роль в прошлом, когда у банка был российский акционер. Операции с ним составляли значительную часть бизнеса банка. Однако с тех пор состав учредителей сменился, а банк заметно вырос и расширил портфель услуг. За последние годы мы сильно диверсифицировались и переориентировались на внутренний рынок, став универсальным локальным банком.

Что изменится для клиентов?

Банк Дабрабыт остается правопреемником Банка Москва-Минск и несет полную ответственность по всем обязательствам перед клиентами без каких-либо изменений. Перезаключать договора с Банком Дабрабыт клиентам не нужно. Все реквизиты, адреса офисов и банкоматов, режимы работы, контактные телефоны остаются прежними. Платежные карточки, выпущенные Банком Москва-Минск, будут приниматься к оплате предприятиями торговли и сервиса в стандартном режиме как на территории Беларуси, так и за границей. Перевыпускать платежные карточки не требуется. Способы оплаты кредитов, пополнения счетов и вкладов не меняются. В системе ЕРИП Банк Москва-Минск будет переименован в Банк Дабрабыт.

Какое-то время займет процесс перехода на новое название в электронных системах, онлайн-банкинге и т. д. Постепенно изменится и оформление офисов банка в соответствии с новым фирменным стилем. Сейчас ведется разработка белорусских версий сайта, интернет-банка и мобильного приложения для частных клиентов.

ОАО «Банк Дабрабыт» - государственный банк. Его акционерами выступают Национальный банк (99,75%) и Паритетбанк (0,25%).