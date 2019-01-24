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Почему посол Бабич ездит по белорусским стратегическим предприятиям - мнение эксперта

25.01.2019 14:58 — Разное | Партизан  
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Экономист рассказал о козырях белорусских властей в интеграционном споре.



Комментируя в программе «Экономика на пальцах» поездки российского посла Михаила Бабича (на фото) по белорусским предприятиям МЗКТ и «Пеленг», экономист Сергей Чалый пришел к выводу, что российская сторона фактически проводит инвентаризацию оставшихся интересных ей активов.

По его словам, сама же идея реанимировать Союзное государство зашла в тупик, так как его создание с самого начала шло с нарушением последовательности. И теперь, настаивая на ревизии отношений, Россия снова нарушает последовательность ходов, тем самым давая властям Беларуси аргументы в интеграционных спорах.

— В принципе, президент был прав, сказав, что Россия сама не очень понимает, чего она хочет от Беларуси. Ход, который выбрала российская сторона, неудачен в том плане, что продолжать логику "союзного" государства в нынешних условиях невозможно. Потому что те вещи, которые там прописаны, могут стать только конечной целью. Объединение налоговой, таможенной и акцизной политики — это гораздо более поздние моменты, — подчеркнул экономист.

— А то, о чем мы говорим — свободный рынок и, соответственно, закон единой цены на этом рынке — это вещи, предшествующие тем моментам.

Более того, они давно уже должны были быть — еще до создания последних стадий Евразийского экономического союза. Но их по-прежнему нет.


Сергей Чалый считает, что этим могут воспользоваться белорусские переговорщики, пояснив российским коллегам, что сперва нужно задействовать единый рынок нефти и газа, а уж затем поднимать вопросы о единой валюте.

 
 
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Экономист рассказал о козырях белорусских властей в интеграционном споре.
 
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