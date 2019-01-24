"Больше половины доходов белорусские клубы отдают на зарплаты". УЕФА представил новый финансовый отчет

Чемпионат Беларуси заканчивается позже всех в Европе





Высшая лига национального первенства в минувшем сезоне стартовала в конце марта. Раньше нас к играм местных первенств приступают в семи странах. Сумасшедшие ирландцы начинают 17 февраля.





А вот завершили национальный чемпионат в Беларуси позже остальных — 2 декабря. Ирландцы последний тур сыграли в октябре. Чемпионат Исландии — самый короткий. Он длится всего 155 дней. Дольше всех — 317 — играют в Дании, Румынии и Болгарии. В Беларуси местное первенство длится 247 дней.





Тенденция на сокращение количества команд высших дивизионов





В минувшем сезоне в чемпионате Беларуси участвовало 16 команд. Столько же — в высших дивизионах Бельгии, Чехии, Греции, Норвегии, Польши, России, Сербии и Швеции. Самый популярный формат — 12 команд. Его используют в 13 странах. В том числе в Казахстане и соседней Украине.





Любопытно, что количество клубов высших дивизионов в Европе за последние 10 лет сократилось с 728 до 710. И это при том, что в семье УЕФА образовалось два новых члена — Гибралтар и Косово. Причина сокращения команд в том, что многие лиги реформируют количество участников. В Армении в высшей лиге выступают девять команд, в Андорре, Азербайджане, Литве, Латвии и Молдове — вовсе по восемь. Чемпионатов, в которых выступают по десять команд, 11 — Албания, Хорватия, Эстония, Фарерские острова, Грузия, Гибралтар, Ирландия, Македония, Черногория, Словения и Швейцария.





За 10 лет в Беларуси появилось всего два новых стадиона





С 2009-го по 2018 год в Европе возведено 159 новых футбольных стадионов (учитываются арены вместимостью более пяти тысяч зрителей — прим. pressball.by). Из них — два новых стадиона в Беларуси. "Борисов-Арена", построенная с нуля, приняла первых посетителей в 2014-м, а реконструированное "Динамо" — в 2018-м.





Рост посещаемости матчей чемпионата Беларуси один из лучших в Европе. Правда, только в процентном соотношении





Посещаемость футбольных матчей в Европе растет. По сравнению с сезоном-2016, в 2017-м она выросла на 6,4 %. Наибольший прирост случился в Англии, Турции, Италии и Германии. Посещаемость матчей чемпионатов Беларуси, Турции, России, Ирландии выросла на 15%. Впрочем, это все равно не позволило отечественному чемпионату попасть в десятку наиболее посещаемых. На 8-м месте российская премьер-лига (в среднем матчи посещают по 13969 человек), на 10-м — чемпионат Португалии (11945), а лидирует бундесл (44511).









Средняя посещаемость матчей чемпионата Беларуси-2017 — 2017 зрителей на игре





Домашние матчи "Зенита" в 2017-м году посещали в среднем на 25 тысяч человек больше, чем в 2016-м. Первое место по приросту занял "Тоттенхэм" (с 31669 посещаемость увеличилась до 67953).





В сезоне-2017/18 15 клубов имели общую посещаемость более одного миллиона зрителей. Для сравнения: в предыдущем отчете таких клубов было 11.





В Беларуси клубы могут включать в заявку на сезон до 60 футболистов





В европейских чемпионатах действует лимит на количество игроков в заявке на сезон. У всех разный. Чаще всего клуб может заявлять не более 25 футболистов (такое правило действует для 17 лиг). В Беларуси включать в заявку можно больше всех — 60 игроков. А вот ирландским клубам можно заявить всего 20 человек.





Лимиты на легионеров у всех разные





Создатели отчета отмечают, что с каждым годом лимиты на легионеров в нацпервенствах становятся более лояльными. Из 55 членов УЕФА в традиционном виде лимит действует в 21 стране. В Черногории на поле могут находиться не более трех иностранцев, а вот в Турции на матч можно заявлять до 14 легионеров (в том числе не более двух вратарей-иностранцев).





Еще в 14 странах действует лимит на нерезидентов ЕС. Чаще всего в таких лигах допускают всего двух футболистов с паспортами стран, которые не являются членами европейского союза. Впрочем, и здесь есть исключения: в чемпионате Хорватии на поле могут выйти сразу 8 легионеров.





В других 10 лигах иностранным футболистам предлагают получить разрешение на работу. Для этого используют разные критерии. Например, количество игр за национальную сборную. Это сделано для того, чтобы отсеять не слишком мастеровитых футболистов.





А вот в матчах чемпионата Беларуси разрешено находиться на поле одновременно пятерым иностранцам. Такое же ограничение действует в Латвии, Венгрии, России. В чемпионате Украины выходить на газон могут не более семи легионеров. Между тем в Армении в минувшем сезоне лимит на легионеров полностью убрали.









В Беларуси клубы принадлежат государству. В Европе это редкость





Лишь в 12 чемпионатах Европы клубы высших дивизионов чаще всего принадлежат государству. На первом месте Казахстан (9), на втором — Беларусь (8), замыкает тройку Россия (6). В Украине 83% клубов — частные.





Европейский футбол становится более привлекательным для иностранных инвесторов. За последние 10 лет у многих команд сменились владельцы. Так, российские олигархи владеют ПАОКом, "Монако", "Бормутом". Контрольный пакет акций "Вентспилса" находится в руках украинца. Американский след можно найти в "Арсенале", "Роме", "Ливерпуле", "Сандерленде", "Милане" и т.д.





Социальные сети — наиболее объективный способ определить популярность клуба





Девять европейских клубов имеют в своих инстаграм-аккаунтах более 10 миллионов подписчиков (актуально на ноябрь 2018 г. — прим).





Мадридский "Реал" — самый популярный клуб во всех соцсетях. В твиттере на аккаунт подписан 31 миллион человек (на самого популярного игрока команды — 18 миллионов), в фейсбуке (110 млн, 29 млн), в инстаграме (65 млн, 37 млн).





Самый популярный футболист — Криштиану Роналду (145 миллионов подписчиков в инстаграме и 76 миллионов — в твиттере).





Клубные спонсоры





По данным УЕФА, в Беларуси четыре клуба высшей лиги не имеют титульных спонсоров. Девять клубов сотрудничают с отечественными партнерами, два — с африканскими и один — с азиатскими.





Вся Европа зарабатывает на продаже от ТВ-трансляций. Но не Беларусь





За последние 10 лет доходы европейских клубов увеличились на 77 процентов. Их рост связан с увеличением стоимости ТВ-трансляций, призовых от УЕФА, спонсорских бонусов. Впрочем, в небольших лигах — как, например, в Беларуси — клубы на телеправах не зарабатывают.





Однако это не помешало белорусскому чемпионату в 2017 году выручить на 15 % больше прибыли (в местной валюте — прим. pressball.by), чем годом ранее. Из-за того, что клубы Хорватии, Дании и Греции слабо выступили в еврокубках (по сравнению с сезоном-2016/17), доходы их лиг упали.





Призовые от участия в стартовых раундах Лиги Европы и Лиги чемпионов составляют больше половины общих доходов клубов в Албании, Андорре, Армении, Македонии,Гибралтаре и Молдове.





Всего в 2017 году белорусские клубы заработали 41 миллион евро. Лишь 1 процент от этой суммы — выручка от продажи игроков. 22 % — призовые от УЕФА, 19 % — спонсорские отчисления. Остальное — государственная поддержка.





В Хорватии на трансферах заработали 117% от годовой выручки (42 млн евро). В Сербии — 87% (годовая прибыль всего чемпионата — 32 млн евро).





Больше половины доходов белорусские клубы отдают на зарплаты





В 2017 году наши клубы потратили на зарплаты 26 миллионов евро (в среднем каждый клуб выплатил игрокам по 1,6 млн евро). По этому показателю Беларусь занимает 31-е место. По сравнению с 2016 годом, доходы футболистов снизились на семь процентов. Любопытно, что кроме Беларуси, падения зарплат наблюдаются в Азербайджане, Грузии, Андорре и Словакии.





Трансферная активность





Неудивительно: на трансферном рынке доминируют клубы из чемпионатов топ-5. На них приходится 71% мировых расходов последнего 10-летия. Траты белорусских клубов настолько незначительны, что в рейтинг они и не попали.



