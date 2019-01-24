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Российский рубль подскочил почти до годового максимума

25.01.2019 14:48 — Разное | Партизан  
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Значение валютной корзины осталось без изменений на торгах 25 января — укрепление российского рубля было компенсировано ослаблением доллара и евро.

По итогам недели корзина валют подорожала на 0,30%, а с начала января уже на 2,03% и оказалась на максимуме за 325 дней.

Курс доллара снизился на 0,0011 рубля до 2,1516 BYN/USD. Доллар подешевел уже третий раз подряд, но суммарно американская валюта подешевела лишь на 0,0040 рубля.

Курс евро упал на 0,0083 рубля до 2,4364 BYN/EUR. Европейская валюта обосновалась на минимуме за 34 дня. Не задался январь для евро — за последние 11 торгов курс евро вырос всего один раз и лишь на 0,0002, а вот снижение за это время составило 0,0487 рубля.

Курс российского рубля вырос ещё на 0,0048 рубля до 3,2661 BYN/100 RUB. Российский рубль — лидер этого года. С начала января ему удалось подорожать на 0,1533 рубля (+4,92%).


Итоги недели 21—25 января на валютном рынке Беларуси

За текущую неделю белорусский рубль уступил доллару и российскому рублю, но укрепился к евро:

доллар подорожал всего на 0,08%;
евро подешевел на 0,56%;
российский рубль укрепился на 0,78%;
корзина валют стала тяжелее на 0,30%.

Россия

К завершению недели Банк России укрепил российский рубль к доллару до максимума за два месяца. Так, официальный курс доллара на завтра опустился на 8 копеек до 65,9170 RUB/USD.

Официальный курс евро на завтра обвалился сразу на 40 копеек до 74,6312 RUB/EUR — минимального уровня чуть более чем за два месяца.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Значение валютной корзины осталось без изменений на торгах 25 января — укрепление российского рубля было компенсировано ослаблением доллара и евро.
 
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