Имейте ввиду: за изображение конопли в Беларуси могут обвинить в пропаганде наркотиков









Общественные активисты просили отменить блокировку сайта legalize.by (он был заблокирован в мае 2018-го решением Министерства информации), но им было отказано.





Как отмечает пресс-служба Legalize Belarus, власти увидели пропаганду употребления марихуаны в изображениях листьев конопли.





Более того, на суде представители Министерства информации и Министерства внутренних дел заявили, что любое изображение листа конопли, если отсутствует предупреждение об уголовной ответственности за оборот контролируемых веществ, является пропагандой употребления марихуаны. И поэтому она запрещена для размещения в интернете.









Активисты заявляют об ограничении права на выражение политической позиции и собираются обращаться в вышестоящие органы.