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Имейте ввиду: за изображение конопли в Беларуси могут обвинить в пропаганде наркотиков
25 января суд Центрального района Минска принял решение по делу Legalize Belarus против Министерства информации.
Общественные активисты просили отменить блокировку сайта legalize.by (он был заблокирован в мае 2018-го решением Министерства информации), но им было отказано.
Как отмечает пресс-служба Legalize Belarus, власти увидели пропаганду употребления марихуаны в изображениях листьев конопли.
Более того, на суде представители Министерства информации и Министерства внутренних дел заявили, что любое изображение листа конопли, если отсутствует предупреждение об уголовной ответственности за оборот контролируемых веществ, является пропагандой употребления марихуаны. И поэтому она запрещена для размещения в интернете.
Активисты заявляют об ограничении права на выражение политической позиции и собираются обращаться в вышестоящие органы.
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25 января суд Центрального района Минска принял решение по делу Legalize Belarus против Министерства информации.
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