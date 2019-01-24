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Имейте ввиду: за изображение конопли в Беларуси могут обвинить в пропаганде наркотиков

25.01.2019 14:17 — Разное | Партизан  
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25 января суд Центрального района Минска принял решение по делу Legalize Belarus против Министерства информации.



Общественные активисты просили отменить блокировку сайта legalize.by (он был заблокирован в мае 2018-го решением Министерства информации), но им было отказано. 

Как отмечает пресс-служба Legalize Belarus, власти увидели пропаганду употребления марихуаны в изображениях листьев конопли

Более того, на суде представители Министерства информации и Министерства внутренних дел заявили, что любое изображение листа конопли, если отсутствует предупреждение об уголовной ответственности за оборот контролируемых веществ, является пропагандой употребления марихуаны. И поэтому она запрещена для размещения в интернете.


Активисты заявляют об ограничении права на выражение политической позиции и собираются обращаться в вышестоящие органы.

 
Теги: Минск
 
 
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25 января суд Центрального района Минска принял решение по делу Legalize Belarus против Министерства информации.
 
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