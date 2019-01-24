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В Минске целый район расписали рекламой наркотиков

25.01.2019 14:01 — Разное | Партизан  
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В Минске целый район вокруг станции метро “Михалово” расписали рекламой наркотиков. Объявления нанесены через трафарет на столбы и остановки, каждый день их видят тысячи прохожих, в том числе ученики школы №26 на улице Льва Сапеги.

В Минске целый район расписали рекламой наркотиков
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В рекламе — контакт для связи в телеграме. Связаться с его владельцем можно в несколько кликов. Делаем это, и убеждаемся, что минчанам действительно предлагают делать “закладки” — раскладывать наркотики по укромным местам. За такую “работу” по части 3 статьи 328 можно получить до 15 лет лишения свободы.

Разговор с наркодилером (он представляется Кириллом) начинается с его вопросов: "Привет, город и возраст? Откуда обо мне узнал?"


Объясняем. И сразу же получаем подробные инструкции. Инструкция выглядит просто и понятно. Не удивительно, что в оборот наркотиков вовлекается всё больше и больше людей — у “барыг” всё отработано до мелочей.

Дальше “Кирилл” сообщает нам условия допуска к “работе”: Залог — 5000 российских рублей (около 160 белорусских рублей) нужно перевести на карту. И всё.

"Не устраивает, не отвлекай меня. Устраивает — устраивайся. Математика проста", — подгоняет наркодилер.
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Да, это предложение работы может оказаться банальным мошенничеством: “наркодилер” исчезнет, как только получит деньги на карту. Но проверять, так это или нет, мы не стали.

“Как только увидите, кто будет клеить, — наберите”

Увидев рекламу, найдя контакт в телеграме и выполнив инструкции, минский подросток может превратиться в “закладчика” за несколько минут. Почему власти ничего не предпринимают?

Недалеко от места, где сделано фото объявления, находится несколько “опорок” — пунктов охраны правопорядка. Ближайший, ОПОП №46 на улице Алибегова, 25, расположен всего в 500 метрах.

Сначала звоним туда, но никто не отвечает. Это объяснимо — милиционеры работают на своих участках, их редко можно застать в кабинетах. Поэтому звоним в дежурную часть Московского РУВД г. Минска.

— Вы хотели бы, чтобы мы подъехали и сняли объявления? На осветительных мачтах? — спрашивают в дежурке и уточняют, где конкретно мы заметили такую “рекламу”.

— Так вы сделаете что-то с этим? — спрашиваем в ответ.

— Я передам тем, кто должен этим заниматься — столбы красит и так далее. Насколько я понимаю, за осветительные столбы отвечает Мингорсвет.

Но вычислит ли милиция тех, кто эти объявления распространяет? Свяжется ли с “Кириллом”?

— Как только увидите, кто будет клеить, — наберите. Я вышлю наряд, — отвечают в милиции.


Так кто же всё-таки закрасит рекламу наркотиков?

В Мингорсвете у нас несколько минут уточняют, на каких конкретно столбах размещены объявления, вдоль троллейбусных линий или всё-таки на осветительных столбах? Объясняем, что рекламы много — и на столбах, и на остановках. Нас соединяют по другому номеру. Снова объясняем.

— И вы предлагаете нам их закрасить? — спрашивает женщина, выслушав наш рассказ.

— Ну, да, было бы неплохо!

— Ну, да, неплохо! В десять градусов мороза! — недовольна наша собеседница. — Но что же делать… Это какой адрес? Хорошо, мастеру передадим.

Но затем оказывается, что за столбы с троллейбусными линиями отвечает не Мингорсвет, а Минсктранс! Нам предлагают позвонить туда.

Ещё три звонка, и мы получаем телефон сотрудника филиала Минсктранса, который занимается в том числе обслуживанием опор контактных линий.

Для ориентировки он просит нас выслать фотографию объявления, спрашивает, на каких улицах ещё была замечена реклама, и тоже обещает разобраться.

Вывод. Если вы видите рекламу наркотиков на минских столбах — звоните сначала в приёмную Мингорсвета (+375 17 2180808), а потом в приёмную “Службы энергохозяйства” Минсктранса (+375 17 2469751), если объявления размещены на опорах контактной сети. Звонок в райотдел милиции также не будет лишним.


P.S: Холодным вечером 24 января реклама наркотиков всё ещё оставалась на остановках и столбах. Как и утром 25 января. Более того, возле входов на станцию метро “Михалово” появились новые объявления. Краска свежая — трафаретчик работает в промежутке между 22:00 и 22:30. 

Но в делах о распространении наркотиков, которые будут начаты в отношении ребят, клюнувших на объявления, он, как и дилер Кирилл, скорее всего, будет проходить как неустановленное лицо.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске целый район вокруг станции метро “Михалово” расписали рекламой наркотиков. Объявления нанесены через трафарет на столбы и остановки, каждый день их...
 
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