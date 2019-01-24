В Минске целый район расписали рекламой наркотиков

В рекламе — контакт для связи в телеграме. Связаться с его владельцем можно в несколько кликов. Делаем это, и убеждаемся, что минчанам действительно предлагают делать “закладки” — раскладывать наркотики по укромным местам. За такую “работу” по части 3 статьи 328 можно получить до 15 лет лишения свободы.





Разговор с наркодилером (он представляется Кириллом) начинается с его вопросов: "Привет, город и возраст? Откуда обо мне узнал?"









Объясняем. И сразу же получаем подробные инструкции. Инструкция выглядит просто и понятно. Не удивительно, что в оборот наркотиков вовлекается всё больше и больше людей — у “барыг” всё отработано до мелочей.





Дальше “Кирилл” сообщает нам условия допуска к “работе”: Залог — 5000 российских рублей (около 160 белорусских рублей) нужно перевести на карту. И всё.





"Не устраивает, не отвлекай меня. Устраивает — устраивайся. Математика проста", — подгоняет наркодилер.

#1#

Да, это предложение работы может оказаться банальным мошенничеством: “наркодилер” исчезнет, как только получит деньги на карту. Но проверять, так это или нет, мы не стали.





“Как только увидите, кто будет клеить, — наберите”





Увидев рекламу, найдя контакт в телеграме и выполнив инструкции, минский подросток может превратиться в “закладчика” за несколько минут. Почему власти ничего не предпринимают?





Недалеко от места, где сделано фото объявления, находится несколько “опорок” — пунктов охраны правопорядка. Ближайший, ОПОП №46 на улице Алибегова, 25, расположен всего в 500 метрах.





Сначала звоним туда, но никто не отвечает. Это объяснимо — милиционеры работают на своих участках, их редко можно застать в кабинетах. Поэтому звоним в дежурную часть Московского РУВД г. Минска





— Вы хотели бы, чтобы мы подъехали и сняли объявления? На осветительных мачтах? — спрашивают в дежурке и уточняют, где конкретно мы заметили такую “рекламу”.





— Так вы сделаете что-то с этим? — спрашиваем в ответ.





— Я передам тем, кто должен этим заниматься — столбы красит и так далее. Насколько я понимаю, за осветительные столбы отвечает Мингорсвет.





Но вычислит ли милиция тех, кто эти объявления распространяет? Свяжется ли с “Кириллом”?





— Как только увидите, кто будет клеить, — наберите. Я вышлю наряд, — отвечают в милиции.









Так кто же всё-таки закрасит рекламу наркотиков?





В Мингорсвете у нас несколько минут уточняют, на каких конкретно столбах размещены объявления, вдоль троллейбусных линий или всё-таки на осветительных столбах? Объясняем, что рекламы много — и на столбах, и на остановках. Нас соединяют по другому номеру. Снова объясняем.





— И вы предлагаете нам их закрасить? — спрашивает женщина, выслушав наш рассказ.





— Ну, да, было бы неплохо!





— Ну, да, неплохо! В десять градусов мороза! — недовольна наша собеседница. — Но что же делать… Это какой адрес? Хорошо, мастеру передадим.





Но затем оказывается, что за столбы с троллейбусными линиями отвечает не Мингорсвет, а Минсктранс! Нам предлагают позвонить туда.





Ещё три звонка, и мы получаем телефон сотрудника филиала Минсктранса, который занимается в том числе обслуживанием опор контактных линий.





Для ориентировки он просит нас выслать фотографию объявления, спрашивает, на каких улицах ещё была замечена реклама, и тоже обещает разобраться.





Вывод. Если вы видите рекламу наркотиков на минских столбах — звоните сначала в приёмную Мингорсвета (+375 17 2180808), а потом в приёмную “Службы энергохозяйства” Минсктранса (+375 17 2469751), если объявления размещены на опорах контактной сети. Звонок в райотдел милиции также не будет лишним.









P.S: Холодным вечером 24 января реклама наркотиков всё ещё оставалась на остановках и столбах. Как и утром 25 января. Более того, возле входов на станцию метро “Михалово” появились новые объявления. Краска свежая — трафаретчик работает в промежутке между 22:00 и 22:30.





Но в делах о распространении наркотиков, которые будут начаты в отношении ребят, клюнувших на объявления, он, как и дилер Кирилл, скорее всего, будет проходить как неустановленное лицо.