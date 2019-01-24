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Под Докшицами перевернулась российская фура. Местные украли 360 банок кофе

25.01.2019 13:43 — Разное | Партизан  
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В Докшицком районе двое мужчин украли 360 банок кофе из перевернувшейся фуры, в отношении них возбуждено уголовное дело.

В Докшицком районе российский дальнобойщик не справился с управлением, и фура оказалась на боку, из прицепа выпали упаковки с товаром. Такую картину увидели проезжающие мимо два жителя городского поселка Бегомль.



Пока водитель в кабине ждал помощь, злоумышленники незаметно подкрались к коробкам и обнаружили там банки с кофе. Они стали быстро переносить их в свой автомобиль, оставленный в нескольких сотнях метров. 

В итоге украли 360 банок на Br1235, но вскоре были задержаны милиционерами.

В отношении обоих возбуждено уголовное дело статье "Кража". Мужчины были ранее судимы: один - за браконьерство, второй - за кражи.

 
 
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В Докшицком районе двое мужчин украли 360 банок кофе из перевернувшейся фуры, в отношении них возбуждено уголовное дело.
 
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