Под Докшицами перевернулась российская фура. Местные украли 360 банок кофе

В Докшицком районе российский дальнобойщик не справился с управлением, и фура оказалась на боку, из прицепа выпали упаковки с товаром. Такую картину увидели проезжающие мимо два жителя городского поселка Бегомль.













Пока водитель в кабине ждал помощь, злоумышленники незаметно подкрались к коробкам и обнаружили там банки с кофе. Они стали быстро переносить их в свой автомобиль, оставленный в нескольких сотнях метров.





В итоге украли 360 банок на Br1235, но вскоре были задержаны милиционерами.





В отношении обоих возбуждено уголовное дело статье "Кража". Мужчины были ранее судимы: один - за браконьерство, второй - за кражи.