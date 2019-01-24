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Многие арендаторы офисов пострадали от нового постановления Совмина

25.01.2019 13:28 — Разное | Партизан  
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Финансовый директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, член рабочих групп при МНС и Минфине Анатолий Гольдберг сообщил журналистам, что в Беларуси для многих бизнесов резко выросла арендная плата за офисы.

Произошло это потому, что 10 сентября 2018 года вступило в силу Постановление Совмина № 433 от 7 июня 2018 года с длинным названием «Об утверждении Положения о порядке возмещения арендаторами (ссудополучателями) расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества, затрат на санитарное содержание, коммунальные и другие услуги».

Складывается впечатление, что разработчики постановления абсолютно не представляют реального положения дел в области аренды. Иначе чем, например, можно объяснить то, что документ лишен понятного и прозрачного механизма исчисления собственником затрат на возмещение расходов.

Документ, по сути, ввел дополнительную плату для возмещения расходов на содержание недвижимости. Получилось, что арендатор обязан выплачивать «расходы на содержание» как собственник-дольщик. Но юридически он таковым не является.

Гольдберг считает, что произошла подмена понятий: под маркой «арендная плата» компаниям подсунули «полное возмещение всех расходов арендодателя и плюс арендная плата».


Даже сама процедура принятия документа нарушена. Она идет вразрез с поручением президента, которое дано в феврале 2018 года и гласит:

Государственным органам при принятии нормативных правовых актов <...> не допускать закрепления в ведомственных документах положений, ограничивающих осуществление предпринимательской деятельности или создающих неравные условия для ее осуществления.

Анатолий Гольдберг добавил, что чиновники объясняли новшество «наведением порядка». В реальности ущемили интересы многих арендаторов. Например, с октября по ноябрь 2018 года у одного арендатора «коммуналка» выросла на 141,9%. В другой же организации в том же здании почему-то произошло небольшое падение платы. Методика на практике оказалась несовершенной. 


 
 
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Финансовый директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, член рабочих групп при МНС и Минфине Анатолий Гольдберг сообщил журналистам, что...
 
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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