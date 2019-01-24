В Минске задержали россиянина с «богатым» ассортиментом наркотиков на 50 тысяч долларов

По данным милиции, мужчина причастен к обороту наркотиков в России. Пытаясь избежать наказания на родине он ускользнул в Минск с поддельным паспортом, хотя и числился в межгосударственном розыске.





В белорусской столице он наладил сбыт, а планировал расширяться в пределах Минского района, пришли к выводу милиционеры. Мужчина получал координаты тайников от поставщика наркотиков, а затем раскладывал товар для продажи потребителям.





«Перечень запрещенных веществ поражает», — отметила официальный представитель УВД Надежда Ерашова.





Во время обыска в личных вещах и квартире обнаружили 230 граммов особо опасного параметилэфедрона, еще 250 — экстези, 65 граммов кокаина и 120 граммов кетамина, 650 психотропных «марок» с ЛСД, а также 600 таблеток с экстези.





Общая стоимость изъятого — более 50 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ), за что грозит от 8 до 15 лет в колонии.