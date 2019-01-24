Лукашенко о коррупции в медицине: Прощения врачам не будет

Об этом он заявил сегодня после вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам.





В числе участников мероприятия было много представителей медицинской отрасли. В частности, о своих достижениях рассказала доктор медицинских наук, доцент, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак.





"Вы не только ученый, но и большой начальник. Что происходит в Минздраве? Вы в курсе дела? Сколько пересажали начальников и так называемых продвинутых, талантливых организаторов, главных врачей я имею в виду, ортопедов и прочих", - поинтересовался Лукашенко.









Людмила Макарина-Кибак в ответ сказала, что в курсе этих событий, и выразила уверенность, что подобного в отрасли не повторится. По ее словам, уже пересмотрены подходы к закупке оборудования, поведению врачей.





"Вы прежде всего комиссию свою поверните в парламенте именно на это направление. Нам это очень важно. Это не дело, когда на святом деле люди набивают карманы, закупая неизвестно как лекарственные препараты, увеличивая на четверть или на треть их стоимость. И медицинское оборудование. Вы знаете, о чем идет речь, да и все наше общество знает.



