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Украинка пережила две мировые войны и сибирскую ссылку и умерла в 107 лет

25.01.2019 13:04 — Разное | Партизан  
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А в 100-летнем возрасте Мария Мороз постриглась в монахини, взяв имя Иоанна.

В женском монастыре Иконы Божьей Матери в Житомирской области 24 января умерла старейшая украинка – матушка Иоанна (Мария Мороз). Об этом сообщает "Чернівецький промінь".

Как пишет "Обозреватель", Мороз родилась 13 февраля 1911 года в селе Малый Кучурив Черновицкой области.

"Чернівецький промінь" отмечает, что она пережила Первую и Вторую мировые войны, Голодомор, почти 20 лет ссылки в Сибирь и на Урал и расстрел мужа, а в 100-летнем возрасте постриглась в монахини.



Женщину похоронят на территории монастыря. 


 
 
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А в 100-летнем возрасте Мария Мороз постриглась в монахини, взяв имя Иоанна.
 
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