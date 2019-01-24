Украинка пережила две мировые войны и сибирскую ссылку и умерла в 107 лет

В женском монастыре Иконы Божьей Матери в Житомирской области 24 января умерла старейшая украинка – матушка Иоанна (Мария Мороз). Об этом сообщает "Чернівецький промінь".





Как пишет "Обозреватель", Мороз родилась 13 февраля 1911 года в селе Малый Кучурив Черновицкой области.





"Чернівецький промінь" отмечает, что она пережила Первую и Вторую мировые войны, Голодомор, почти 20 лет ссылки в Сибирь и на Урал и расстрел мужа, а в 100-летнем возрасте постриглась в монахини.













Женщину похоронят на территории монастыря.



