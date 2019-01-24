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Украинка пережила две мировые войны и сибирскую ссылку и умерла в 107 лет
А в 100-летнем возрасте Мария Мороз постриглась в монахини, взяв имя Иоанна.
В женском монастыре Иконы Божьей Матери в Житомирской области 24 января умерла старейшая украинка – матушка Иоанна (Мария Мороз). Об этом сообщает "Чернівецький промінь".
Как пишет "Обозреватель", Мороз родилась 13 февраля 1911 года в селе Малый Кучурив Черновицкой области.
"Чернівецький промінь" отмечает, что она пережила Первую и Вторую мировые войны, Голодомор, почти 20 лет ссылки в Сибирь и на Урал и расстрел мужа, а в 100-летнем возрасте постриглась в монахини.
Женщину похоронят на территории монастыря.
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А в 100-летнем возрасте Мария Мороз постриглась в монахини, взяв имя Иоанна.
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