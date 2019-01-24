«Чудо-автомобиль». Лукашенко похвалил Tesla и поторопил ученых с созданием ее белорусского аналога

Александр Лукашенко потребовал активнее внедрять в Беларуси электротранспорт и в целом расширять сферу использования электрической энергии. Об этом он заявил сегодня на встрече с научными и научно-педагогическими работниками, сообщает пресс-служба президента.



Фото: Павел Мурашко

Глава государства отметил, что в Беларуси скоро начнет работу атомная электростанция, а также в значительной степени модернизированы уже существующие энергомощности. В результате речь идет не только о возможности экспорта электроэнергии, но и расширении ее использования внутри страны. «Давайте мы обеспечим собственное население: создадим энергоэффективные бытовые плиты и приборы, и цены чтобы были подъемные. Хотя бы на уровне природного газа для населения. Вместо солярки и бензина заменим на электромобили. И такая была поставлена задача академии наук, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Вы в этом году выполните эту задачу начиная от электровелосипедов и заканчивая трактором, МАЗом на электрической тяге? Чтобы свое было».

Президент рассказал, что он и сам пользуется, например, электромотоциклом, правда, пока в основном из китайских комплектующих: «То, что вы из Китая привезли, сделали там электромотоцикл и мне привезли для испытаний, это хорошо. Постоянно перемещаюсь где только можно на этом электрическом мотоцикле. Штука прекрасная. Но это китайское, кроме рамы, которую вы там сварили. А нам надо свое. Прежде всего батарея».

Председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков доложил, что в настоящее время ведется работа над целой линейкой электротранспорта. «Велосипед, скутер, сейчас над мотоциклом белорусским работаем. Что касается электромобилей, тот первый образец, который мы демонстрировали, сейчас доработан. Уже сделали электроминивэн, небольшие электрические коммунальную машину и грузовичок. И мы уже готовы вам продемонстрировать эти разработки», — сказал руководитель академии наук.



Фото: Павел Мурашко

Владимир Гусаков сообщил о планах к концу 2019 года создать в НАН небольшое экспериментальное производство соответствующих разработок.

Он также рассказал, что ученые уже создали отечественную батарею-накопитель, которая в настоящее время проходит испытания. По многим параметрам изделие не уступает зарубежным аналогам. «Оно на совершенно другой основе — графеновой, а не литиевой. Литий очень дорогой, и сырьевая база есть только в Китае. А производства графена у нас достаточно. Уже поставили на электромобиль и электровелосипеды отечественные батареи-накопители, проводятся испытания», — отметил Владимир Гусаков.

Александр Лукашенко применительно к ведущимся разработкам обратил внимание на важность того, чтобы ученые двигались вперед, основываясь на мировых достижениях, а не пытались заново «изобрести велосипед». «Я же вам „Теслу“ пригнал и поставил рядом с вашим образцом. Понимаю, что это был такой еще сырой образец, но я не думаю, что вы белорусскую Tesla изобретете, если говорить о легковых автомобилях. Но это же должно быть близко к этому, чтобы человек по принципу „цена — качество“ мог приобрести этот автомобиль», — заметил белорусский лидер.

Владимир Гусаков проинформировал, что по сравнению с прежним белорусским электромобилем в доработанной модели мощность и эффективность в два раз выше: «Мы продвигаемся в этом направлении. Я ставлю задачу, чтобы приближались где-то к Tesla.

Александр Лукашенко поинтересовался конкретными характеристиками, и оказалось, что пока отечественный электромобиль может на одной зарядке преодолеть только около 250 км. «Сделаем и 500 км. Работаем», — заверил руководитель НАН.



Фото: Михаил Осипенко

В свою очередь вице-премьер Игорь Ляшенко доложил, что буквально на прошлой неделе смотрел трактор, который также оснащен электроприводом. «Систематизируем эту работу. Знаем главную проблему, которую вы обозначили, — это энергоисточник, обеспечивающий длительность энергоснабжения», — сказал он.

По словам вице-премьера, данный вопрос ранее обсуждался и с руководителем «Джили», когда речь шла о производстве в Беларуси электромобилей. «И они работают над задачей, почему и были не готовы уже в этом году предложить нам электромобили. У них сейчас ведется эта работа. Она еще не достигла нужного успеха именно по электроэлементам», — заявил Игорь Ляшенко.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что электромобили, как и электротранспорт в целом, — это именно то направление, которое надо развивать в Беларуси, и вернулся к своему опыту вождения Tesla . «Я вообще любитель автотранспорта. Это для меня хобби такое. Я на многих автомобилях перемещался. Но «Тесла» — это чудо-автомобиль. Юркий, быстрый, скорость развивает приличную. Даже нет места, где его попробовать. Это на кольцевой дороге — под 250 км/час . Идет очень устойчиво», — сказал глава государства.

«Но главное, что для людей, нашей Беларуси это — выход. Электрические автомобили — уже не будущее, а настоящее всей планеты. И нам тут отставать ни в коем случае нельзя. Поэтому где-то к концу этого года посмотрим, на что мы вышли», — заявил президент.