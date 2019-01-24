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Налоговая: отчетный период по НДС

25.01.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Инспекция Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району информирует, что с 1 января 2019 г. вступил в силу обновленный Налоговый кодекс Республики Беларусь. Указанным документом внесены корректировки в части выбора отчетного периода по налогу на добавленную стоимость.

Как и раньше, отчетным периодом они могут выбрать месяц или квартал. При этом права выбора не будет у плательщиков, реализующих услуги электросвязи и по перевозкам для ГО "Белорусская железная дорога", для них отчетным периодом установлен месяц.

С 2019 года плательщикам предоставлено право однократно изменить свое решение о выборе квартала в качестве отчетного периода. Таким правом можно будет воспользоваться путем подачи уточненной декларации по НДС за прошлый год до 20 февраля текущего года. В 2018 году свой выбор организации могли сделать единожды - путем проставления соответствующей отметки в исходной декларации по НДС за прошлый год, подаваемой до 20 января текущего года.

Уточнен порядок выбора отчетного периода для организаций, возникших в результате реорганизаций. Отчетным периодом для них признается тот же отчетный период, который был выбран для реорганизованной организации. В 2018 году организация, образовавшаяся в результате реорганизации, должна была информировать налоговый орган о выборе отчетного периода.

Новым налоговым кодексом закреплено также и то, что филиалы юридического лица применяют тот же отчетный период, что и головная организация.

В 2019 году плательщики, перешедшие с режима налогообложения без НДС на режим налогообложения с уплатой НДС, будут признаваться избравшими соответствующий отчетный период по факту представления ими декларации по НДС за месяц или квартал. В 2018 году о своем решении выбрать квартал в качестве отчетного периода они информировали налоговый орган письменно.

Более подробную информацию можно получить в инспекции Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району по адресу: г. Дзержинск, ул. Ленинградская д.14, а также по телефонам 7-55-74, 7-68-82, 6-45-01, а также на сайте МНС www.nalog.gov.by.


 
 
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Инспекция Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району информирует, что с 1 января 2019 г. вступил в силу обновленный Налоговый кодекс...
 
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