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Британская королева призвала парламент наладить диалог по Brexit

25.01.2019 16:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Британская королева призвала парламент наладить диалог по Brexit
Фото из открытых источников

Королева Великобритании Елизавета II во время  выступления по случаю 100-летия Сэндрингемского женского института в завуалированной форме обратилась к парламенту с просьбой наладить диалог по Brexit, сообщает Sky News.

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Британский парламент 15 января отверг план премьер-министра Терезы Мэй, согласованный с Брюсселем.  Европарламент призвал готовиться к выходу Великобритании без соглашения. 21 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте и представила новый план по выходу страны из Евросоюза. До 29 января парламентарии будут обсуждать документ.

Королева сказала, что у каждого поколения есть свои вызовы, с которыми приходится бороться. Она отметила, что предпочитает «проверенные временем рецепты», такие как вежливость и уважение к чужому мнению при поиске общей точки зрения, и может рекомендовать их.

 
 
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Сейчас парламент обсуждает новый план по выходу из Евросоюза
 
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