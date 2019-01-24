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Британская королева призвала парламент наладить диалог по Brexit
25.01.2019 16:25 — Разное | Аргументы и факты
Королева Великобритании Елизавета II во время выступления по случаю 100-летия Сэндрингемского женского института в завуалированной форме обратилась к парламенту с просьбой наладить диалог по Brexit, сообщает
Британский парламент 15 января
Королева сказала, что у каждого поколения есть свои вызовы, с которыми приходится бороться. Она отметила, что предпочитает «проверенные временем рецепты», такие как вежливость и уважение к чужому мнению при поиске общей точки зрения, и может рекомендовать их.
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