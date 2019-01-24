Британская королева призвала парламент наладить диалог по Brexit

Королева Великобритании Елизавета II во время выступления по случаю 100-летия Сэндрингемского женского института в завуалированной форме обратилась к парламенту с просьбой наладить диалог по Brexit, сообщает Sky News .

Британский парламент 15 января отверг план премьер-министра Терезы Мэй, согласованный с Брюсселем. Европарламент призвал готовиться к выходу Великобритании без соглашения. 21 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте и представила новый план по выходу страны из Евросоюза. До 29 января парламентарии будут обсуждать документ.

Королева сказала, что у каждого поколения есть свои вызовы, с которыми приходится бороться. Она отметила, что предпочитает «проверенные временем рецепты», такие как вежливость и уважение к чужому мнению при поиске общей точки зрения, и может рекомендовать их.