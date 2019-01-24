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ДТП с курсантом повлекло за собой петицию о прекращении уголовного преследования водителей при подобных авариях

25.01.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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16 января на девятом километре трассы M2, в близости от Военной академии, под машину попал курсант. По слухам, он убегал от военной комендатуры и резко выбежал на проезжую часть из-за автобуса. По данным СК, пешеход пересекал проезжую часть вне перехода. В то же время именно в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317. Этот случай заставил вновь вспомнить о требованиях внесения изменений в УК РБ в вопросе о наезде на пешеходов, которые озвучивались и раньше.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62863.php

ДТП с курсантом повлекло за собой петицию о прекращении уголовного преследования водителей при подобных авариях

В сети появилась соответствующая петиция. «В Республике Беларусь, по статистическим данным Госавтоинспекции, в 2018 году совершено 21 747 ДТП, виновниками которых являются пешеходы. Со смертельным исходом — 3942, — говорится в обращении. — Тем не менее, водитель в любом случае несет уголовную ответственность за происшествие (на самом деле это не так, однако чаще всего уголовное дело возбуждают именно в отношении водителя. — Прим. Onliner).

Одним из резонансных случаев, произошедших уже в январе 2019 года, стал наезд со смертельным исходом на курсанта Военной академии, случившийся на девятом километре трассы М2. Молодой человек перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Примерный вес седельного тягача, сбившего пешехода, составляет около 15—30 тонн. На трассе с допустимой скоростью движения до 80 км/ч физически не представляется возможным остановить такую машину. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ст. 317 ч. 2 УК РБ „Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека“. Так что же нарушил водитель? И таких ДТП масса».

«Среди граждан давно встал вопрос о пересмотре и внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, — сказано в петиции. — В связи с чем при очередной доработке законодательства просим выступить со следующей инициативой:

1. Пересмотреть и изменить ст. 317 ч. 1, 2, 3 для граждан, которые физически не могли избежать наезда на пешехода(-ов). А именно, прекратить уголовное преследование таких лиц.
2. Ужесточить меры наказания пешеходов, которые переходят дорогу вне пешеходных переходов, а также на красный свет на регулируемых пешеходных переходах, что является причиной совершения ДТП. Как с наездом на пешехода, так и без».

 
 
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16 января на девятом километре трассы M2, в близости от Военной академии, под машину попал курсант. По слухам, он убегал от военной комендатуры и резко выбежал на...
 
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