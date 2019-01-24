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ДТП с курсантом повлекло за собой петицию о прекращении уголовного преследования водителей при подобных авариях
25.01.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
16 января на девятом километре трассы M2, в близости от Военной академии, под машину попал курсант. По слухам, он
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Одним из резонансных случаев, произошедших уже в январе 2019 года, стал наезд со смертельным исходом на курсанта Военной академии, случившийся на девятом километре трассы М2. Молодой человек перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Примерный вес седельного тягача, сбившего пешехода, составляет около 15—30 тонн. На трассе с допустимой скоростью движения до 80 км/ч физически не представляется возможным остановить такую машину. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ст. 317 ч. 2 УК РБ „Нарушение
«Среди граждан давно встал вопрос о пересмотре и внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, — сказано в петиции. — В связи с чем при очередной доработке законодательства просим выступить со следующей инициативой:
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ДТП с курсантом повлекло за собой петицию о прекращении уголовного преследования водителей при подобных авариях
16 января на девятом километре трассы M2, в близости от Военной академии, под машину попал курсант. По слухам, он убегал от военной комендатуры и резко выбежал на...
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