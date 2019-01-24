Лукашенко актуализировал задачу по отказу от пластиковых бутылок и переработке отходов

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым наладить в Беларуси эффективную систему переработки отходов и выработки вторсырья. Об этом он заявил сегодня на встрече с научными и научно-педагогическими работниками, которым вручены дипломы доктора наук и аттестаты профессора, передает корреспондент БЕЛТА.



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"Это очень важная проблема для Беларуси. По вторсырью и отходам", - сказал Президент.

Он привел пример, что в ряде государств вся стеклотара в основном производится из вторичного сырья. "А у нас? Мы, видите ли, богатые. Мы просто расхлябанные и разбэшчаныя, как говорят в Беларуси", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил, что Администрации Президента поручено взять на жесткий контроль соответствующие вопросы. "Отходы, макулатура, металлические изделия разного рода, особенного пластик - это надо все собирать. Везде должен быть порядок", - отметил Президент.

Он добавил, что в Беларуси любые напитки в большинстве своем продаются в пластиковой таре. Президент также сослался на проведенное в России исследование, что большинство смертей в своей основе связаны с некачественным питанием.

"Уже продвинутые страны, которые болеют за своих граждан, отказываются от пластика. Я недавно поручил убрать пластиковые бутылки и тару на первом этапе и заменить стеклом. Тем более что у нас развита эта сфера промышленности. Это немедленно нужно реализовывать", - резюмировал глава государства.