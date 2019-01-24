Президент Беларуси Александр Лукашенко требует активнее внедрять в Беларуси электротранспорт и в целом расширять сферу использования электрической энергии. Об этом он заявил сегодня на встрече с научными и научно-педагогическими работниками, которым вручены дипломы доктора наук и аттестаты профессора, передает корреспондент БЕЛТА.



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Глава государства отметил, что в Беларуси скоро начнет работу атомная электростанция, а также в значительной степени модернизированы уже существующие энергомощности. В результате речь идет не только о возможности экспорта электроэнергии, но и расширении ее использования внутри страны. "Давайте мы обеспечим собственное население - создадим энергоэффективные бытовые плиты и приборы, и цены чтобы были подъемные. Хотя бы на уровне природного газа для населения. Вместо солярки и бензина заменим на электромоибили. И такая была поставлена задача Академии наук, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вы в этом году выполните эту задачу, начиная от электровелосипедов и заканчивая трактором, МАЗом на электрической тяге? Чтобы свое было".

Президент рассказал, что он и сам пользуется, например, электромотоциклом, правда, пока в основном из китайских комплектующих: "То, что вы из Китая привезли, сделали там электромотоцикл и мне привезли для испытаний, это хорошо. Постоянно перемещаюсь где только можно на этом электрическом мотоцикле. Штука прекрасная. Но это китайское, кроме рамы, которую вы там сварили. А нам надо свое. Прежде всего, батарея".