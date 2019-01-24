Детские пособия вырастут с 1 февраля





Министерство труда и социальной защиты сообщило об увеличении размеров пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Сообщается, что размер выплаты пересчитали в связи с ростом среднемесячной зарплаты в стране. По законодательству пособия перерассчитываются два раза в год.

С 1 февраля пособие на первого ребенка составил 362,46 рубля, на второго и последующих — 414,24 рубля, на ребенка-инвалида — 446,02 рубля.

Пособия по уходу за детьми в возрасте до 3 лет рассчитываются в процентах от среднемесячной зарплаты. Они оставляются от 35 до 45%.