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Детские пособия вырастут с 1 февраля

25.01.2019 16:28 — Разное | Ежедневник  
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Детские пособия вырастут с 1 февраля

Министерство труда и социальной защиты сообщило об увеличении размеров пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Сообщается, что размер выплаты пересчитали в связи с ростом среднемесячной зарплаты в стране. По законодательству пособия перерассчитываются два раза в год.

С 1 февраля пособие на первого ребенка составил 362,46 рубля, на второго и последующих — 414,24 рубля, на ребенка-инвалида — 446,02 рубля.

Пособия по уходу за детьми в возрасте до 3 лет рассчитываются в процентах от среднемесячной зарплаты. Они оставляются от 35 до 45%.

 
 
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Министерство труда и социальной защиты сообщило об увеличении размеров пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.
 
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