Суда не будет? Бывший главный травматолог набрал взяток на полмиллиона, но уже на свободе

TUT.BY рассказали два источника, не связанные друг с другом. Об этомрассказали два источника, не связанные друг с другом.





«С 7 января он дома», — сказал один из знакомых Белецкого. «Тоже слышал, что Александра Валентиновича освободили. Но не думаю, что точка [в его деле] поставлена», — считает второй источник.





В пресс-службе КГБ отказались от комментариев.





О задержании Белецкого стало известно летом прошлого года в ходе масштабной спецоперации силовиков по «делу медиков».





Председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил, что Александр Белецкий был заключен под стражу за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медоборудования со стороны коммерческих структур и своевременную плату за оказанные услуги.









При проведении обыска в его гараже и по месту жительства в тайниках обнаружено порядка 500 тыс. долларов в эквиваленте , отметил Вакульчик. , отметил Вакульчик.





13 сентября коллективу Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии представили нового директора — Михаила Герасименко, который возглавлял Белорусскую академию последипломного образования. Герасименко — ученик Белецкого.





за несколько месяцев до своего задержания Александр Белецкий удостоился звания академика, к которому шел почти 20 лет. Тогда он сказал СТВ, что гордится больше всего не количеством уникальных операций, а учениками и мощной школой, которую удалось создать в стране. Интересно, что, к которому шел почти 20 лет. Тогда онСТВ, что гордится больше всего не количеством уникальных операций, а учениками и мощной школой, которую удалось создать в стране.



