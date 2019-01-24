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Суда не будет? Бывший главный травматолог набрал взяток на полмиллиона, но уже на свободе
Бывший директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александр Белецкий несколько недель назад покинул СИЗО КГБ.
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«С 7 января он дома», — сказал один из знакомых Белецкого. «Тоже слышал, что Александра Валентиновича освободили. Но не думаю, что точка [в его деле] поставлена», — считает второй источник.
В пресс-службе КГБ отказались от комментариев.
О задержании Белецкого стало известно летом прошлого года в ходе масштабной спецоперации силовиков по «делу медиков».
Председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил, что Александр Белецкий был заключен под стражу за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медоборудования со стороны коммерческих структур и своевременную плату за оказанные услуги.
13 сентября коллективу Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии представили нового директора — Михаила Герасименко, который возглавлял Белорусскую академию последипломного образования. Герасименко — ученик Белецкого.
Интересно, что за несколько месяцев до своего задержания Александр Белецкий удостоился звания академика, к которому шел почти 20 лет. Тогда он
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Бывший директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александр Белецкий несколько недель назад покинул СИЗО КГБ.
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