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Лукашенко запретил пластиковые бутылки. Вы это заметили?
Лукашенко заявил, что поручил запретить использование пластиковых бутылок в пищевых целях.
Он посетовал на то, что в Беларуси любые напитки в большинстве своем продаются в пластиковой таре. И сослался на проведенное в России исследование, что большинство смертей в своей основе связаны с некачественным питанием.
"Уже продвинутые страны, которые болеют за своих граждан, отказываются от пластика. Я недавно поручил убрать пластиковые бутылки и тару на первом этапе и заменить стеклом. Тем более что у нас развита эта сфера промышленности. Это немедленно нужно реализовывать", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Правда, судя по торговле, как-то незаметно, что пластика в наших магазинах в последнее время стало меньше. Или понятие "немедленно" в устах Лукашенко - это примерно через годик-другой, а то и пятилетку?
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Лукашенко заявил, что поручил запретить использование пластиковых бутылок в пищевых целях.
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