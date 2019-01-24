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Лукашенко запретил пластиковые бутылки. Вы это заметили?

25.01.2019 16:10 — Разное | Партизан  
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Лукашенко заявил, что поручил запретить использование пластиковых бутылок в пищевых целях.

Он посетовал на то, что в Беларуси любые напитки в большинстве своем продаются в пластиковой таре. И сослался на проведенное в России исследование, что большинство смертей в своей основе связаны с некачественным питанием. 

"Уже продвинутые страны, которые болеют за своих граждан, отказываются от пластика. Я недавно поручил убрать пластиковые бутылки и тару на первом этапе и заменить стеклом. Тем более что у нас развита эта сфера промышленности. Это немедленно нужно реализовывать", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.



Правда, судя по торговле, как-то незаметно, что пластика в наших магазинах в последнее время стало меньше. Или понятие "немедленно" в устах Лукашенко - это примерно через годик-другой, а то и пятилетку?

 
 
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Лукашенко заявил, что поручил запретить использование пластиковых бутылок в пищевых целях.
 
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