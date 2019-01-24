Лукашенко запретил пластиковые бутылки. Вы это заметили?

Он посетовал на то, что в Беларуси любые напитки в большинстве своем продаются в пластиковой таре. И сослался на проведенное в России исследование, что большинство смертей в своей основе связаны с некачественным питанием.



"Уже продвинутые страны, которые болеют за своих граждан, отказываются от пластика. Я недавно поручил убрать пластиковые бутылки и тару на первом этапе и заменить стеклом. Тем более что у нас развита эта сфера промышленности. Это немедленно нужно реализовывать", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.













Правда, судя по торговле, как-то незаметно, что пластика в наших магазинах в последнее время стало меньше. Или понятие "немедленно" в устах Лукашенко - это примерно через годик-другой, а то и пятилетку?