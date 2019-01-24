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В Москве неизвестные подожгли школьника: у него 98 процентов ожогов тела
Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что на западе Москвы неизвестные подожгли подростка. Он госпитализирован с ожогами 98 процентов тела.
Как передает
Потерпевший юноша смог сообщить, что неизвестные облили его жидкостью и подожгли.
Правоохранители проводят проверку.
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Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что на западе Москвы неизвестные подожгли подростка. Он госпитализирован с ожогами 98 процентов тела.
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