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В Москве неизвестные подожгли школьника: у него 98 процентов ожогов тела

25.01.2019 16:03 — Разное | Партизан  
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Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что на западе Москвы неизвестные подожгли подростка. Он госпитализирован с ожогами 98 процентов тела.



Как передает ТАСС, 15-летний ученик девятого класса с ожогом дыхательных путей, отравлением продуктами горения и ожогами 3-4 степени был отправлен в реанимацию от дома по улице Берзарина.

Потерпевший юноша смог сообщить, что неизвестные облили его жидкостью и подожгли.

Правоохранители проводят проверку.

 
 
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Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что на западе Москвы неизвестные подожгли подростка. Он госпитализирован с ожогами 98 процентов тела.
 
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