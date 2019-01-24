во всех фигурировал Александр Лукашенко. Иногда даже с сыном Николаем. Напомним, 24 января в учебных заведениях страны прошел единый день информирования. Несмотря на многообразие тем, предложенных идеологами для обсуждения,





Салідарнасцi » ученик столичной школы. Своими впечатлениями от мероприятия, поделился с корреспондентом «» ученик столичной школы.





— Честно говоря, мы были сильно удивлены, когда классная вместо обычного обсуждения учебных вопросов, как это было всегда, вдруг на информационном часу завела разговор про Лукашенко, — отмечает школьник.





Учительница объяснила, что должна рассказать про президента, поскольку это поручение руководства школы.





— Классная сказала, что ее будут проверять: директор пообещала, что в этот день будет лично ходить по классам, — вспоминает ученик.





По его словам, темой разговора было образование, а именно недовольство главы государства министром Карпенко.





— Классная сказала, что Лукашенко ругает министра и обещает его уволить, если он не исправится. Даже зачитала цитату, где Лукашенко возмущается программами по математике, — рассказывает школьник.









Судя по всему, речь идет о сказанном главой государства 15 января. Тогда Лукашенко заявил: «Вузовские и школьные программы надо реанимировать и привести в нормальный вид. У нас порой уже в восьмом-девятом классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе. Неужели так жизнь ускорилась? Неужели всех их математиками готовим? Поэтому надо очень серьезно заняться образованием. Если министр этого не понял, значит, он не министр».





— А еще классная сказала, что все наше образование катится в тартарары. Сначала всю страну поставили на уши и перенесли уроки на 9 утра, потому что Коленька захотел просыпаться позже. А теперь вот программы по математике за 8-9 классы решили переписывать, — передает слова учителя школьник.





Он отмечает, что информационная беседа длилась минут 15.





— Естественно, все это время сидели и хихикали, обсуждая, что Лукашенко, наверное, не справился с задачей для 8 класса, когда Коля попросил его помочь, вот и требует теперь переписать программы. Даже учительница не могла сдержать улыбки, — вспоминает школьник. — Посмеялись и разошлись.













Вот так закончился день информирования в одной отдельно взятой школе. Интересно, именно на этот эффект рассчитывали идеологи, желая рассказать о "достижениях" Лукашенко?