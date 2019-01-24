Из госбюджета Финляндии украли 400 тысяч евро. Якобы на помощь Кыргызстану









По версии следствия, злоумышленники пытались обманным путем получить 400 тысяч евро, предназначенные для развития правовой системы в Кыргызстане.





Согласно полиции, мошенники отправляли в МИД электронные письма от имени сотрудников программы развития ООН, взломав сервер ПРООП за рубежом.





После возникновения подозрений полиции удалось заморозить счета и вернуть более половины отправленной суммы. Преступники успели получить около 170 тысяч евро.





В ЦКП считают вероятным, что за хищением стоит организованная преступная группировка. По делу в качестве подозреваемых в отмывании денег проходят три человека.





Для кого в итоге были предназначены деньги, пока неизвестно. В полиции заявляют, что, вероятно, деяния осуществлялись через подставное лицо.





yle.fi Для расследования преступления ЦКП обратилась за помощью к коллегам зарубежом, пишет



