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Из госбюджета Финляндии украли 400 тысяч евро. Якобы на помощь Кыргызстану

25.01.2019 15:20 — Разное | Партизан  
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Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что министерство иностранных дел стало в прошлом году жертвой мошенников.



По версии следствия, злоумышленники пытались обманным путем получить 400 тысяч евро, предназначенные для развития правовой системы в Кыргызстане.

Согласно полиции, мошенники отправляли в МИД электронные письма от имени сотрудников программы развития ООН, взломав сервер ПРООП за рубежом. 

После возникновения подозрений полиции удалось заморозить счета и вернуть более половины отправленной суммы. Преступники успели получить около 170 тысяч евро.

В ЦКП считают вероятным, что за хищением стоит организованная преступная группировка. По делу в качестве подозреваемых в отмывании денег проходят три человека. 

Для кого в итоге были предназначены деньги, пока неизвестно. В полиции заявляют, что, вероятно, деяния осуществлялись через подставное лицо.

Для расследования преступления ЦКП обратилась за помощью к коллегам зарубежом, пишет yle.fi


 
 
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Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что министерство иностранных дел стало в прошлом году жертвой мошенников.
 
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