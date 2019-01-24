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Из госбюджета Финляндии украли 400 тысяч евро. Якобы на помощь Кыргызстану
Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что министерство иностранных дел стало в прошлом году жертвой мошенников.
По версии следствия, злоумышленники пытались обманным путем получить 400 тысяч евро, предназначенные для развития правовой системы в Кыргызстане.
Согласно полиции, мошенники отправляли в МИД электронные письма от имени сотрудников программы развития ООН, взломав сервер ПРООП за рубежом.
После возникновения подозрений полиции удалось заморозить счета и вернуть более половины отправленной суммы. Преступники успели получить около 170 тысяч евро.
В ЦКП считают вероятным, что за хищением стоит организованная преступная группировка. По делу в качестве подозреваемых в отмывании денег проходят три человека.
Для кого в итоге были предназначены деньги, пока неизвестно. В полиции заявляют, что, вероятно, деяния осуществлялись через подставное лицо.
Для расследования преступления ЦКП обратилась за помощью к коллегам зарубежом, пишет
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Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что министерство иностранных дел стало в прошлом году жертвой мошенников.
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