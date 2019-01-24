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Бостонские монахини исполнили хит Queen и взорвали интернет (видео)

25.01.2019 16:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Бостонские монахини исполнили хит Queen и взорвали интернет (видео)
facebook.com

Видео размещено в Facebook одной из исполнительниц. Монахини из хора "Дочерей святого Петра" поют We Will Rock You, находясь в столовой общины. Большинство из них энергично танцуют и притопывают, некоторые сидят за столом, ладонями отбивая ритм популярнейшего хита.

Как рассказали участницы хора, таким образом они решили отметить окончание важной встречи - ритм песни прекрасно подошел для празднования.

Новая волна популярности песен британской рок-группы Queen связана с невероятным успехом байопика "Богемская рапсодия". Сборы фильма во всем мире составили более $800 млн, он претендует сразу на пять статуэток "Оскар".

 

 
 
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Монахини из Бостона перепели один из самых известных хитов британской группы Queen. Ролик с их версией We Will Rock You набрал в интернете более 1,5 млн просмотров.
 
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