Бостонские монахини исполнили хит Queen и взорвали интернет (видео)

Видео размещено в Facebook одной из исполнительниц. Монахини из хора "Дочерей святого Петра" поют We Will Rock You, находясь в столовой общины. Большинство из них энергично танцуют и притопывают, некоторые сидят за столом, ладонями отбивая ритм популярнейшего хита.

Как рассказали участницы хора, таким образом они решили отметить окончание важной встречи - ритм песни прекрасно подошел для празднования.

Новая волна популярности песен британской рок-группы Queen связана с невероятным успехом байопика "Богемская рапсодия". Сборы фильма во всем мире составили более $800 млн, он претендует сразу на пять статуэток "Оскар".