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Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, лучший из белорусов - 54-й

25.01.2019 17:54 — Разное | Tut.by  
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.


Фото: biathlonworld.com

Йоханнес Бё допустил 1 (0+1) промах и на 17 секунд опередил своего соотечственника Эрленда Бьонтегора (0+0). Третьим стал француз Антонин Гигонна (0+1).

Мартен Фуркад не допустил ни одного промаха, но вновь стал четвертым.

Для белорусов гонка сложилась крайне неудачно во многом из-за слабого хода на лыжне. Антон Смольский (0+0) стал 54-м, Владимир Чепелин (1+1) — 56-м, Роман Елетнов (2+0) — 59-м, Сергей Бочарников (1+2) — 83-м.

В субботу по итогам спринта пройдет гонка преследования.

 
 
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
 
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