Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, лучший из белорусов - 54-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.



Фото: biathlonworld.com

Йоханнес Бё допустил 1 (0+1) промах и на 17 секунд опередил своего соотечственника Эрленда Бьонтегора (0+0). Третьим стал француз Антонин Гигонна (0+1).

Мартен Фуркад не допустил ни одного промаха, но вновь стал четвертым.

Для белорусов гонка сложилась крайне неудачно во многом из-за слабого хода на лыжне. Антон Смольский (0+0) стал 54-м, Владимир Чепелин (1+1) — 56-м, Роман Елетнов (2+0) — 59-м, Сергей Бочарников (1+2) — 83-м.

В субботу по итогам спринта пройдет гонка преследования.