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Александр Козулин: Перемены неизбежны, но не стараниями нынешней оппозиции

25.01.2019 17:35 — Разное | Партизан  
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Кандидат в президенты на выборах 2006 года Александр Козулин рассказал "Белорусскому партизану", при каких условиях в стране могут произойти глобальные перемены.

Александр Козулин: Перемены неизбежны, но не стараниями нынешней оппозиции
- Александр Владиславович, на днях оппозиция обсуждала, как идти на выборы. Выбирать единого кандидата или сразу всем вместе выдвигаться, чтобы напомнить, какие политические партии у нас еще есть. Вы сегодня находитесь в стороне от этих процессов. А большое, как говорится, видится на расстоянии. Учитывая ваш опыт и житейскую мудрость, как вам кажется, какая стратегия сегодня была бы правильной?

- Все зависит от того, какие вопросы себе задают те, кто собирается идти на выборы. И самое главное, какие на них ответы. Условно говоря: зачем идти на выборы?

- Чтобы напомнить о себе, мобилизовать сторонников – это правильный ответ?

- Неплохо… Но у нас клоунады уже были. Значит, еще одну увидим.

- А если ответ другой - чтобы победить, сменить власть в стране?

- Перемены – это правильный посыл.

- По-вашему, насколько реально добиться перемен теми оппозиционными силами, которые есть?

- Мы ведь не в кукольном театре. И за 25 лет уже можно давно было сделать выводы. Сегодня они очевидны, и многие понимают, что собой представляет власть и что собой представляет оппозиция. А чем отличается власть от оппозиции? Вот задайте этот вопрос простым людям, сами подумайте…


- Намекаете, что это как бы две стороны одной медали?

- Ну где-то близко к этому. Во всяком случае, ответ очевиден.

- Вы верите, что предстоящие выборы – парламентские или президентские – принесут какие-то перемены?

- С точки зрения философии можно сказать, что жизнь не стоит на месте и перемены неизбежны… Правда, вряд ли они неизбежны из-за усилий нынешней оппозиции.

25 лет – это очень много… Целое поколение выросло… И если посмотреть, сколько цари правили, сколько в советское время вожди были у власти и сравнить, сколько правит нынешняя власть…

- Хотите сказать, что нынешний срок может стать для Александра Лукашенко последним?

- Прогнозы – вещь неблагодарная… Человек, стоящий во главе государства, должен думать не о своей личной власти, а о будущем страны. И поступать соответственно. 

Потому что если не думать о будущем, в том числе и о своем собственном, сценарии могут быть самыми разными. И примеров очень много, когда будущее наступает внезапно, и последствия за совершённые злодеяния для самого правителя и членов его семьи, мягко говоря, могут быть не совсем приятными…

Если власть аморальна, то оппозиция должна быть совершено противоположной и олицетворять собой нравственность, мораль, духовность, идейность.

- С идейностью у нас как раз проблемы…

- Все самое лучшее и светлое похоронено, про совесть, честь и достоинство речь вообще не идет…

- Обидятся на вас оппозиционеры за такие слова…

- Мы говорим не про оппозиционеров, а про страну. В настоящее время это уже болезнь всего общества. Посмотрите, что было раньше? Врать было неприлично. Красть – тоже. Слово дал и не выполнил – плохо.

У нас сегодня на общем фоне очень выделяются те, кто помогает ближнему, сострадает. А про то, что нужно сеять вечное, доброе и светлое уже и в стенах образования, видимо, забыли…

- Образование – это вообще тема для отдельного разговора.

- То, о чем я говорю, на первый взгляд, очень простые вещи. Но без них невозможно…

- Политолог Валерий Карбалевич говорит, что белорусская стабильность – это синоним безнадеги. А людям важно видеть свет в конце тоннеля. Как не потерять оптимизм?

- У нас сейчас вроде бы даже по опросам довольно большое количество верующих людей. Истинно верующие они или просто соблюдают какие-то ритуалы – это, конечно, вопрос. Но истинно верующие всегда верят, надеются, молятся. 

Если бы мы действительно жили по законам Божьим, то перемены давно наступили бы. Поэтому надеяться и верить надо. И молиться. 


- Может быть, у вас еще не пропали президентские амбиции? 

- Вопрос ведь в простых вещах. Если ты востребован по своим качествам, в первую очередь – внутренним, тогда ты соответствуешь каким-то ожиданиям.

Мы, кстати, не можем сказать, что наш президент не соответствует нашему народу. Как говорится, нужно меньше на зеркало пенять… 

Власть – реальное отображение нас самих. И нам самим в первую очередь нужно задуматься, кто мы такие, что из себя представляем? И если не хотим меняться, а хотим быть похожими на нашего гегемона, значит, будем получать то, что есть.

Если правда, честь, достоинство, милосердие, добро, свет – для нас пустые слова, а ложь и лицемерие – истина в последней инстанции, значит, мы будем все глубже погружаться в болото, пока длань Господня не скажет: сколько ж можно в адовом болоте быть? И тогда мир может перевернуться… Об этом надо помнить!

- Это все правильно, но… До выборов осталось не так много времени…

- Вот если каждый белорус задумается обо всем этом и поймет, что не может больше жить в постоянной лжи, фальши, лицемерии, тогда перемены и случатся.

 
 
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Кандидат в президенты на выборах 2006 года Александр Козулин рассказал "Белорусскому партизану", при каких условиях в стране могут произойти глобальные перемены.
 
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