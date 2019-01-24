День сурка: брестчанам снова запретили протестовать против АКБ









По два митинга планировались на 26 и 27 января на площадке у сцены в парке Воинов-Интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий.





Как сообщил БелаПАН один из заявителей акций правозащитник Роман Кисляк, из ответа горисполкома следует, что митинги не позволяют в связи с проведением там запланированных ранее мероприятий: 26 января - в рамках республиканской акции "Безопасность в каждый дом", 27 февраля - соревнований по зимнему многоборью среди учащихся средних специальных учреждений образования Московского района города.





"С заявками на митинги против этого завода мы попали в "день сурка". Нам постоянно отказывают, меняются только названия мероприятий. Людям уже интересно, какие там "запланированные ранее мероприятия" придумают власти, чтобы не допустить публичные акции против завода", - заявил Кисляк.









Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 44 митингов, 12 пикетов и пяти демонстраций.





Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля прошел митинг " Бреста против свинца", на который собралось около двух тысяч человек.





После этого из-за постоянных запретов противники строительства предприятия собираются с 25 февраля каждую неделю на площади Ленина "покормить голубей".