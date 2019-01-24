ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День сурка: брестчанам снова запретили протестовать против АКБ

25.01.2019 17:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Местные власти запретили проведение в Бресте четырех митингов против строительства аккумуляторного завода.



По два митинга планировались на 26 и 27 января на площадке у сцены в парке Воинов-Интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий.

Как сообщил БелаПАН один из заявителей акций правозащитник Роман Кисляк, из ответа горисполкома следует, что митинги не позволяют в связи с проведением там запланированных ранее мероприятий: 26 января - в рамках республиканской акции "Безопасность в каждый дом", 27 февраля - соревнований по зимнему многоборью среди учащихся средних специальных учреждений образования Московского района города.

"С заявками на митинги против этого завода мы попали в "день сурка". Нам постоянно отказывают, меняются только названия мероприятий. Людям уже интересно, какие там "запланированные ранее мероприятия" придумают власти, чтобы не допустить публичные акции против завода", - заявил Кисляк.


Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 44 митингов, 12 пикетов и пяти демонстраций.

Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля прошел митинг "Бреста против свинца", на который собралось около двух тысяч человек. 

После этого из-за постоянных запретов противники строительства предприятия собираются с 25 февраля каждую неделю на площади Ленина "покормить голубей".

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местные власти запретили проведение в Бресте четырех митингов против строительства аккумуляторного завода.
 
Новости дня
Новости разные
 
Перед поединком Федора Емельяненко и Райана Бейдера Аарон Пико проведет блиц-бой с Генри Корралесом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика