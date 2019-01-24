Активистов обвинили по ст. 17.11 КоАП - распространение экстремистских материалов - и осудили к штрафам: Марине Косинеровой дали 40 базовых величин, Вячеславу - 50 базовых величин.













Речь идет о фотографии Косинеровых в шапках с надписью «классовая война» по-английски, которая входит в республиканский список экстремистских материалов и запрещена к распространению.





За эту фотографию анархисты были оштрафованы в ноябре 2018 года на 45 и 30 базовых величин, что на тот момент составляло 1102,5 и 735 рублей соответственно, пишет БелаПАН.