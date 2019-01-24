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90 базовых на двоих! Марину и Вячеслава Косинеровых признали "экстремистами"

25.01.2019 17:08 — Разное | Партизан  
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Как сообщает "Новы час", Марину и Вячеслава Косинеровых милиционеры задержали утром 25 января под подъездом, когда они шли на работу. Их увезли сначала в РОВД Московского района, а потом на суд.

Активистов обвинили по ст. 17.11 КоАП - распространение экстремистских материалов - и осудили к штрафам: Марине Косинеровой дали 40 базовых величин, Вячеславу - 50 базовых величин.



Речь идет о фотографии Косинеровых в шапках с надписью «классовая война» по-английски, которая входит в республиканский список экстремистских материалов и запрещена к распространению. 

За эту фотографию анархисты были оштрафованы в ноябре 2018 года на 45 и 30 базовых величин, что на тот момент составляло 1102,5 и 735 рублей соответственно, пишет БелаПАН.

 
 
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Как сообщает "Новы час", Марину и Вячеслава Косинеровых милиционеры задержали утром 25 января под подъездом, когда они шли на работу. Их увезли сначала в РОВД...
 
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